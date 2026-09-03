Documento de identidade de Gessilaine Aparecida da Silva perdido no Centro

Documento perdido de Gessilaine Aparecida da Silva: quem encontrar pode ligar para (45) 99833-3097; comunicante informou a CGN.

De acordo com informação enviada à CGN, foi perdido um documento de identidade em nome de Gessilaine Aparecida da Silva no bairro Centro. A notícia foi Atualizado em 02/09/2026 às 21:13, segundo o registro do veículo.

Quem encontrar o documento ou tiver informações deve entrar em contato pelo número (45) 99833-3097, conforme indicado na publicação enviada à CGN.

Onde foi perdido

O documento foi informado como perdido no bairro Centro, conforme relata o comunicante à CGN.

Como devolver

Quem localizar o documento pode ligar para (45) 99833-3097 para combinar a devolução. A identificação do proprietário foi informada à CGN pela pessoa que fez a publicação.

Achados e perdidos da CGN

A editoria de achados e perdidos da CGN oferece um serviço gratuito para divulgar itens perdidos ou encontrados.