Discord recebe prazo de dez dias da Justiça Federal para apresentar plano de proteção a usuários e combate a crimes na plataforma

Justiça Federal determina que Discord apresente proposta detalhada de proteção a usuários após falhas de segurança serem apontadas pelo governo

A Justiça Federal no Distrito Federal estabeleceu um prazo de dez dias para que o Discord apresente uma proposta de conciliação. A medida ocorre no âmbito de uma ação movida pelo governo federal, que exige que a plataforma implemente novas salvaguardas para mulheres, crianças e adolescentes na internet, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

O prazo foi concedido após ser solicitado pela própria empresa durante a primeira audiência do processo. O encontro contou com a presença de representantes da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério Público Federal (MPF), que buscam responsabilizar a rede social por falhas na moderação de conteúdos sensíveis.

A iniciativa do governo federal de levar o caso aos tribunais surgiu após tentativas anteriores de firmar um acordo extrajudicial com o Discord, que foram consideradas insuficientes pela AGU para solucionar os problemas de segurança relatados na plataforma.

Medidas em negociação para a segurança digital

O Discord sinalizou que pretende estruturar um protocolo específico para o recebimento de notificações relacionadas a casos de sextorsão. Além disso, a empresa planeja desenvolver mecanismos aprimorados para a detecção e moderação de conteúdos que envolvam maus-tratos e crueldade contra animais.

Outro ponto central nas negociações envolve a preservação de dados dos usuários. O objetivo é assegurar que, em futuras investigações criminais, as autoridades tenham acesso facilitado às informações necessárias para o trabalho de apuração dos órgãos competentes.

Motivação da ação judicial

A pressão sobre o Discord aumentou significativamente após a repercussão de um caso grave ocorrido em julho. Na ocasião, uma adolescente foi induzida a tirar a própria vida durante uma transmissão ao vivo realizada dentro da plataforma, o que gerou forte mobilização do governo federal.

Desde esse episódio, a empresa passou a ser alvo de cobranças mais rigorosas por parte das autoridades brasileiras. A ação judicial busca garantir que a plataforma não seja apenas um espaço de interação, mas um ambiente seguro para todos os seus usuários, especialmente os mais vulneráveis.

Expectativas para o desfecho do processo

O cumprimento do prazo de dez dias será fundamental para definir os próximos passos do processo judicial. Caso o Discord apresente medidas consideradas eficazes pela Justiça e pelos órgãos de controle, o caso poderá seguir para uma fase de homologação de acordo ou monitoramento contínuo.

A expectativa é que a plataforma adote padrões internacionais de segurança digital, alinhando suas operações às exigências brasileiras para prevenir a ocorrência de novos crimes e proteger a integridade física e psicológica de seus usuários.

Perguntas Frequentes

Por que o governo federal entrou com uma ação contra o Discord?

O governo busca obrigar a plataforma a adotar medidas eficazes de proteção para mulheres, crianças e adolescentes, após tentativas de acordo prévio não serem suficientes para corrigir falhas de segurança.

Qual foi o episódio que motivou a cobrança?

A plataforma passou a ser pressionada após uma adolescente ter sido induzida a tirar a própria vida durante uma live realizada no Discord em julho.

Quais medidas o Discord pretende apresentar?

A empresa planeja criar um protocolo para denúncias de sextorsão, ferramentas de moderação contra crueldade animal e mecanismos de preservação de dados para investigações.

Quem participa da audiência com o Discord?

Além da plataforma, o processo envolve representantes da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério Público Federal (MPF).

O que acontece após o prazo de dez dias?

A Justiça Federal analisará a proposta de conciliação apresentada pela empresa para decidir se as medidas são adequadas para resolver as falhas apontadas na ação.