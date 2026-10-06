Dólar cai para R$ 5 e Ibovespa dispara quase 8% após primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil

O mercado financeiro brasileiro registrou um dia de euforia nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, com forte queda do dólar e salto expressivo do Ibovespa após o primeiro turno das eleições.

A reação dos investidores foi imediata ao cenário político desenhado nas urnas. O dólar apresentou uma queda acentuada, voltando ao patamar de R$ 5, enquanto a bolsa de valores brasileira teve um desempenho histórico durante o pregão.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o otimismo tomou conta das negociações logo nas primeiras horas do dia, impulsionando a confiança dos investidores locais e estrangeiros.

Queda do dólar e alívio no câmbio

O dólar à vista encerrou o dia com uma baixa de 4,12%, sendo cotado a R$ 5,0022. Esse valor representa a menor cotação de fechamento desde o dia 21 de maio, aliviando a pressão que vinha sendo sentida na sexta-feira anterior.

Durante a sessão, a moeda americana chegou a atingir a mínima de R$ 4,95 por volta das 10h30. Com o resultado desta segunda-feira, o dólar passa a acumular uma queda de 8,87% no decorrer do ano de 2026.

Ibovespa renova máxima histórica

O Ibovespa teve um dia de recordes, fechando com alta de 7,85%, alcançando 207.190,44 pontos. Durante o pregão, o índice chegou a tocar os 209.605,70 pontos, a maior marca intradiária já registrada na história da bolsa brasileira.

O volume financeiro movimentado foi robusto, somando R$ 97,58 bilhões antes dos ajustes finais. No exterior, o ETF EWZ, que negocia ações brasileiras em Nova York, também disparou 12,57%, reforçando o interesse global pelos ativos do país.

Contexto eleitoral e mercado internacional

O cenário político que impulsionou o mercado foi o resultado do primeiro turno, onde o senador Flávio Bolsonaro terminou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos agora seguem para a disputa do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

Enquanto o mercado brasileiro celebrava, o setor de commodities teve um comportamento diferente, com o petróleo Brent recuando 1,89%, a US$ 100,32, e o WTI caindo 1,84%, cotado a US$ 89,43 por barril.

Perguntas frequentes sobre o mercado

Qual foi a cotação final do dólar no dia? O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,0022, uma queda de 4,12%.

O Ibovespa bateu recorde? Sim, o índice fechou em 207.190,44 pontos, renovando sua máxima histórica com alta de 7,85%.

O que motivou a alta da bolsa?

Quando será o segundo turno das eleições? A nova votação para a presidência está agendada para o dia 25 de outubro.

Como se comportou o preço do petróleo? O petróleo fechou em queda, com o Brent cotado a US$ 100,32 e o WTI a US$ 89,43 por barril.