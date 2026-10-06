Resultado da Quina — concurso 7135

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7135

Dezenas sorteadas:

01 – 06 – 18 – 43 – 80

Data do sorteio: 05/10/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 88 — Prêmio: R$ 7.140,38

3 acertos — Ganhadores: 5.809 — Prêmio: R$ 103,01

2 acertos — Ganhadores: 140.263 — Prêmio: R$ 4,26

Arrecadação: R$ 13.665.936,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7136.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 25.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.