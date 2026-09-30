Dólar fecha em R$ 5,17 com recuo mensal e mercado financeiro reage a dados de inflação nos Estados Unidos

O mercado financeiro brasileiro viveu um dia de otimismo nesta quarta-feira, 30 de setembro, com o dólar operando em trajetória de queda e a bolsa de valores registrando ganhos expressivos.

O dólar comercial encerrou o pregão cotado a R$ mais de 5,174, o que representa uma queda de 0,76% no dia. Com esse resultado, a moeda norte-americana acumulou um recuo de 0,15% ao longo de todo o mês de setembro, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Este movimento de alívio no mercado cambial foi acompanhado por uma valorização do Ibovespa, que fechou o dia em alta de cerca de 1,37%, atingindo 186.340,46 pontos. O cenário foi impulsionado principalmente pela divulgação de indicadores econômicos nos Estados Unidos, que trouxeram maior tranquilidade aos investidores globais.

Impacto da inflação estadunidense

O principal motor da queda do dólar foi a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos. O núcleo do índice de preços de gastos com consumo, conhecido como PCE, subiu 0,2% em agosto, um resultado abaixo da expectativa de alta de 0,3% do mercado.

Desempenho da bolsa e fluxo estrangeiro

O Ibovespa encerrou setembro com um ganho acumulado de 5,03%. O desempenho foi sustentado, em grande parte, pelas ações de bancos e empresas voltadas ao mercado doméstico. No ano de 2026, o índice brasileiro já acumula uma valorização de 15,65%.

Dados da B3 revelam que o fluxo de capital estrangeiro foi um pilar importante para o otimismo. Até o dia até 28 de setembro, houve uma entrada líquida de R$ 9,569 bilhões de investidores estrangeiros, revertendo parte do cenário de saída visto no mês anterior.

Tensão geopolítica e o preço do petróleo

Enquanto o mercado financeiro celebrava os dados de inflação, o setor de energia acompanhou de perto as tensões no Oriente Médio. O petróleo tipo Brent subiu cerca de 1,94%, cotado a US$ 98,03, enquanto o WTI avançou cerca de 1,16%, atingindo US$ 90,42 por barril.

A alta foi motivada por preocupações com o tráfego no Estreito de Ormuz, após relatos de um navio-tanque atingido por projétil na região. Mesmo com a volatilidade, os produtores têm buscado rotas alternativas para manter o fornecimento global.

Perguntas frequentes

Qual foi a cotação final do dólar no dia 30 de setembro? O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 5,174, com queda de 0,76%.

Como o Ibovespa se comportou no mês? O índice da bolsa brasileira acumulou uma alta de mais de 5,03% em setembro, fechando aos 186.340,46 pontos.

O que causou a queda do dólar? A principal causa foi a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos (PCE) abaixo das expectativas, o que diminuiu as apostas em novas altas de juros pelo Federal Reserve.

Houve entrada de capital estrangeiro na bolsa em setembro? Sim, segundo a B3, houve entrada líquida de R$ 9,569 bilhões de investidores estrangeiros até o dia até 28 de setembro.

O que influenciou a alta do petróleo? O preço do barril subiu devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio e preocupações com o escoamento de combustível pelo Estreito de Ormuz.