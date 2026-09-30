O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou a rejeição de 15 pedidos de organizações internacionais interessadas em acompanhar de perto o processo das Eleições 2026.

A decisão da Justiça Eleitoral brasileira barrou grupos com perfis variados, desde instituições acadêmicas até organizações Políticos de extrema-direita. Entre as entidades que tiveram o requerimento negado, destacam-se nomes que buscavam atuar como observadores oficiais do pleito.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a lista de recusas inclui organizações que possuem ligações diretas com movimentos políticos internacionais. A medida reflete o rigor do tribunal na seleção de observadores para o próximo ciclo eleitoral.

Entidades de extrema-direita barradas pelo tribunal

O Foro Madrid, uma aliança de partidos de direita e extrema-direita vinculada ao Partidos espanhol Vox, teve seu pedido rejeitado pelo TSE. A organização conta com a participação do ex-ministro Ernesto Araújo, que atuou na pasta de Relações Exteriores durante o governo de Jair Bolsonaro.

Outra organização que não recebeu autorização foi a Alternativa Democrática Nacional (ADN), Partidos de extrema-direita de Portugal. A legenda é conhecida por defender pautas como a proibição do aborto, a deportação imediata de imigrantes e o combate ao que classificam como suposta fraude climática.

Lista completa de organizações com pedidos negados

Além das citadas, outras 13 instituições foram vetadas pelo tribunal. A relação abrange entidades de diversos países e áreas de atuação, como a Brazilian Studies Association (Estados Unidos), o Centro para Observação e Fortalecimento Eleitoral da América Latina e Caribe, e a Conferência Permanente de Partidos Políticos da América Latina e do Caribe.

Também foram negados os pedidos da Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, do Eurolat Global Democracy Forum (Espanha), da Global Network of Political Leaders (Estados Unidos) e da International Association of Political and Electoral Experts, que possui origem na Rússia e foca no princípio da não ingerência.

Outras entidades excluídas do processo de observação

A lista de vetos do TSE para as Eleições 2026 segue com o Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina), a SNAS África (Sudão), a Transparencia Electoral (Argentina), a World Peace Volunteers (Reino Unido), a Worldwide Elections (Brasil) e o Parlamento Internacional de Direitos Humanos (Venezuela).

Perguntas Frequentes

1. Por que o TSE barrou essas organizações?O tribunal não detalhou individualmente cada recusa, mas a decisão faz parte da análise técnica e Jurídicas dos pedidos de observação para as Eleições 2026.

2. O Foro Madrid é uma organização Political?Sim, o Foro Madrid é uma aliança internacional que reúne diversos partidos de direita e extrema-direita, possuindo forte viés Políticos.

3. Quais são as pautas da ADN, também vetada?A ADN, Partidos português, defende o combate ao aborto legal, a deportação de imigrantes ilegais e nega a crise climática atual.

4. A decisão afeta todas as observações internacionais?

Não. A decisão refere-se especificamente aos 15 pedidos que foram analisados e negados pelo tribunal para o pleito de 2026.

5. Quem informou sobre o veto do TSE?

As informações foram divulgadas originalmente pelo portal Banda B, com base em dados do Ric.com.br.