EA Games é adquirida por fundo saudita, recebe dívida bilionária e pode realizar demissões

Após um longo processo, a Electronic Arts (EA) finalmente concluiu sua venda por US$ 55 bilhões para um consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, tornando-se uma empresa de capital fechado.

A transação, considerada a maior aquisição alavancada da história, faz com que a publisher de franquias como EA Sports FC, The Sims e Mass Effect assuma uma dívida bilionária, levantando dúvidas sobre possíveis impactos em sua operação.

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O grupo controlador é formado pelo PIF, que ficará com 93,4% da companhia, além da Silver Lake e da Affinity Partners. Segundo a própria EA, a mudança permitirá acelerar investimentos em jogos e entretenimento digital, enquanto a empresa deixa de ter ações negociadas na bolsa após mais de três décadas.

Apesar do discurso otimista, analistas apontam que o novo cenário financeiro pode exigir medidas para reduzir despesas. Entre as principais preocupações estão possíveis cortes internos e mudanças na estratégia da publisher para administrar a dívida assumida com a conclusão da compra.

Aquisição bilionária da EA pode vir acompanhada de uma série de demissões

A principal preocupação após a conclusão do negócio é o tamanho da dívida que ficará sob responsabilidade da EA. Parte da aquisição foi financiada por um empréstimo de cerca de US$ 20 bilhões junto ao JPMorgan Chase, enquanto estimativas apontam que a empresa poderá carregar aproximadamente US$ 18 bilhões em dívidas líquidas.

EA’s annual Ebitda is around $1.5 billion, which should be enough to service the interest payments. But the publisher has told debt investors that it will cut $700 million in annual costs including $170 million in “organizational efficiencies,” per Bloomberg. In other words: mass layoffs

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 4 de agosto de 2026 às 21:34

Segundo o jornalista Jason Schreier, do Bloomberg, a EA gera cerca de US$ 1,5 bilhão de EBITDA por ano, valor suficiente para cobrir os juros da dívida. Ainda assim, ele afirma que a publisher planeja reduzir despesas anuais em aproximadamente US$ 700 milhões.

“A editora informou aos investidores que cortará US$ 700 milhões em custos anuais, incluindo US$ 170 milhões em ‘eficiências organizacionais'”, escreveu Schreier no Bluesky. Para o jornalista, isso pode significar uma nova rodada de demissões em larga escala dentro da companhia.

Esse cenário ganha força pelo histórico recente da EA. Nos últimos anos, a empresa realizou sucessivos cortes de pessoal, incluindo centenas de demissões em estúdios como Respawn Entertainment, além de dispensas em equipes responsáveis por Battlefield 6, mostrando que reestruturações já fazem parte da estratégia da publisher.

PIF saudita ganha mais um reforço de peso ao seu portfólio na indústria de games

A compra da EA amplia significativamente a presença do PIF no mercado de games. O fundo saudita já investiu em empresas como SNK, Scopely, ESL Gaming e também possui participação acionária em companhias como Take-Two.

Para George Osborn, jornalista e autor do livro Power Play: Video Games, Politics and the Battle for Global Influence, a aquisição vai além do potencial financeiro da EA. Ele destaca que franquias consolidadas e jogos de serviço contínuo tornam a empresa um ativo estratégico de longo prazo.

Segundo Osborn, o interesse também passa pela influência global da marca. “A aquisição da EA lhes proporciona um relacionamento com os 20 mil jogadores, 750 clubes e 35 ligas do topo do futebol profissional”, afirmou, destacando o alcance da franquia EA Sports FC.

Ao mesmo tempo, a expansão do PIF continua sendo alvo de debates internacionais. O fundo integra a estratégia econômica da Arábia Saudita para diversificar investimentos, enquanto organizações de direitos humanos seguem criticando o país e levantando discussões sobre o uso de grandes investimentos em esportes e entretenimento para fortalecer sua imagem internacional.

EA pode herdar dívida de US$ 20 bilhões na transação? Entenda

Como parte da aquisição, a EA assumirá uma dívida de aproximadamente US$ 20 bilhões, resultado do financiamento obtido junto ao JPMorgan Chase para viabilizar a operação. O banco classificou o empréstimo como o maior já concedido por uma única instituição em uma aquisição desse tipo.

Em comunicado oficial, a Electronic Arts afirmou que a privatização permitirá acelerar investimentos e ampliar sua atuação global em jogos e entretenimento digital. A empresa, no entanto, não detalhou como pretende administrar o novo nível de endividamento nos próximos anos.

Especialistas avaliam que o peso dessa dívida pode levar a uma política mais rígida de controle de gastos. Schreier afirmou que “o impacto imediato muito maior virá do novo EA privado, que terá uma dívida de US$ 20 bilhões. Isso pode significar demissões em massa, monetização mais agressiva e outras grandes medidas de corte de custos”.

Por enquanto, a EA não anunciou novas demissões relacionadas diretamente à aquisição. Ainda assim, o mercado acompanha os próximos passos da empresa para entender como a publisher equilibrará investimentos, operação e pagamento da dívida bilionária.

O que você achou da compra da EA pelo fundo saudita? Conte pra gente nas redes sociais do Voxel se acredita que a mudança pode impactar o futuro das franquias da publisher!