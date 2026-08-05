✨ Chegou mais uma novidade feita com carinho para ✨ Chegou mais uma novidade feita com carinho para você!

Apresentamos a Água Boniatti Speciale, agora nas versões com gás e sem gás. 💙💧

Mais qualidade, mais praticidade e o cuidado que você já conhece, agora em um produto da nossa marca. Perfeita para acompanhar todos os momentos do seu dia.

Passe em uma de nossas lojas, experimente e conte para a gente qual é a sua favorita! 🥤

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