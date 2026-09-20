Ed Sheeran admite ‘erros’ e fala sobre polêmica com Macklemore em show na Filadélfia

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Ed Sheeran abriu seu show na Filadélfia sozinho no palco e fez um pronunciamento sobre a controvérsia envolvendo a saída do rapper Macklemore de sua turnê. Segundo a BBC, ele pediu desculpas aos fãs por ter cometido 'erros' no manejo da situação e disse que não consegue mais esconder seus sentimentos sobre o conflito entre Israel e Palestine.
Sheeran afirmou que nunca quis ser ‘um músico ativista’, mas que a situação o colocou no centro de um debate sobre liberdade de expressão e um tema político complexo. No palco, descreveu os ataques de 7 de outubro de 2023 como ‘horríveis’ e afirmou que o que acontece em Gaza é ‘catastrófico e injustificável’, citando a escala de devastação e perda de vidas civis.
Ele também disse estar tentando ‘aprender e ouvir’ para saber como contribuir para as vítimas e afirmou que a decisão de retirar Macklemore da turnê foi tomada pelos promotores, e não por ele, conforme relatado pela BBC. Ainda no discurso, criticou a ideia de que locais de show pré-aprovariam conteúdos ou artistas, comentário que recebeu aplausos da plateia.
Segundo a BBC, vários artistas deixaram a turnê em solidariedade a Macklemore, e as vendas e preços de ingressos para a etapa nos Estados Unidos caíram. Para o show na Filadélfia, alguns ingressos chegaram a ser vendidos por US$32 (£24) e houve relatos de que fãs conseguiram reembolso, embora Ticketmaster e a promotora Messina Touring Group não tenham confirmado pagamentos de reembolso.
A Messina Touring Group afirmou que Macklemore foi retirado porque alguns locais — como o Gillette Stadium, em Boston — teriam recusado a realização das apresentações caso ele participasse. O proprietário do estádio, Robert Kraft, confirmou que baniu Macklemore dos shows e o acusou de discurso de ódio, segundo a BBC. Em resposta à remoção, artistas como Aaron Rowe e Lukas Graham (e a banda Beoga) deixaram a programação da turnê, dizendo que a medida teve efeito de intimidação sobre a liberdade de expressão.
No Lincoln Financial Field, a entrada teve presença de alguns fotógrafos de imprensa e um pequeno grupo de manifestantes próximo à estação de metrô mais próxima, mas o concerto transcorreu em grande parte sem maiores incidentes, relata a BBC. Entre entrevistados, houve opiniões diversas: um casal que pagou US$450 por ingresso disse respeitar o direito de Macklemore de se manifestar; outro grupo afirmou apoiar a causa Palestine e ainda assim apreciar a música de Sheeran; e uma família disse, ao ser perguntada, 'Quem é Macklemore?'.
A BBC informa que as datas restantes da turnê de Sheeran seguem agendadas por toda a América do Norte e do Sul. O cantor disse esperar que seus shows continuem sendo um espaço onde pessoas com crenças diferentes possam se reunir.