Nadador Greg O’Neill, 63, é morto em ataque de tubarão e ordem rara de abate é emitida em Perth

Ordem rara de captura e abate foi autorizada após morte de Greg O’Neill em Sorrento Beach; praias de Perth permanecerão fechadas enquanto buscas continuam

Greg O’Neill, de 63 anos, foi morto em um ataque de tubarão na sexta-feira em Sorrento Beach, na costa norte de Perth. O corpo da vítima ainda não foi encontrado, segundo BBC.

Autoridades de Western Australia emitiram uma ordem excepcional de captura e abate para um grande tubarão-branco após o animal ter sido avistado e identificado pela polícia marítima; as autoridades mantêm praias fechadas como precaução enquanto seguem as buscas.

O ataque e as buscas

Testemunhas relataram o ataque à imprensa: Jacqui Rapaic disse à ABC que dois homens estavam nadando, mas apenas um retornou à costa, e que ela viu “uma poça de sangue” na água. Outra pessoa disse ao WAtoday ter visto o homem sendo atacado e o tubarão “o atirando como se fosse um peixe”. Membros do público relataram ainda ter visto um tubarão de cerca de 2,5 m no momento do incidente.

Imagens divulgadas mostraram a linha costeira sendo patrulhada por um barco da polícia e por um helicóptero. Autoridades locais no município de Joondalup informaram que todas as praias permaneceriam fechadas como medida de precaução até pelo menos o meio-dia de domingo.

Ordem de captura e abate e posicionamento oficial

A ministra de Pesca de Western Australia, Jackie Jarvis, afirmou ter tomado um "passo extraordinário" ao autorizar a ordem de captura e abate depois que a polícia marítima teria identificado positivamente o tubarão envolvido no ataque.

Jarvis disse também que a medida não representa um abate em larga escala e que o estado aumentará o uso de drones e a marcação por meio de tags para ajudar a proteger banhistas.

Contexto e reações

O episódio em Sorrento Beach foi o segundo ataque de tubarão em Western Australia na semana reportada e é o terceiro ataque fatal no estado neste ano. A BBC registra que, no total, houve cinco ataques fatais na Austrália neste ano.

Em nota citada pela BBC, a família de Greg O’Neill disse estar “profundamente chocada e devastada pela terrível tragédia” e descreveu-o como alguém que amava o oceano, era apaixonado por natação e conhecido por ser generoso e espirituoso. Familiares visitaram o local no sábado, onde moradores locais deixaram flores.

Histórico de controvérsias

A captura e o abate de tubarões são medidas raras e controversas na Austrália, onde o tubarão-branco é uma espécie protegida. A BBC lembra que Western Australia viveu fortes protestos em 2014 quando o governo autorizou um culling após uma série de ataques.