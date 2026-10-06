Edinho diz que Lula já cumpriu compromissos exigidos pelo mercado

Em entrevista ao SBT News, presidente do PT afirmou que Lula assumiu compromissos com o mercado e defende reforma administrativa

O presidente nacional do PT e coordenador da campanha à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva, afirmou em entrevista ao SBT News que o presidente “já assumiu os compromissos que o mercado quer dele”. A declaração foi registrada em matéria da Agência Estado publicada pelo portal CGN em 6 de outubro de 2026.

Edinho disse ainda que Lula “nunca endividou o Brasil” e que, ao contrário, “pegou um país endividado e consertou o Brasil”, segundo CGN. O dirigente também defendeu a realização de uma reforma administrativa para melhorar as contas públicas.

Compromissos com o mercado

Segundo Edinho Silva, Lula teria cumprido as condições esperadas por agentes do mercado. A afirmação foi feita na entrevista ao SBT News e repercutida pela Agência Estado via CGN.

Reforma administrativa e contas públicas

O presidente do PT afirmou que o chefe do Executivo tem convicção da necessidade de reformar o Estado brasileiro para “melhorar a qualidade do gasto”. Edinho declarou que o país precisa reduzir gastos incompatíveis com o porte do Estado, conforme registrado pela Agência Estado.

Papel de Geraldo Alckmin na campanha

Segundo o dirigente, Alckmin tem viajado, participado de reuniões, dialogado com lideranças e articulado diálogos no segundo turno.