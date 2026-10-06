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Dois Promotores ingressam na carreira do MPPR em processo de permuta

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Dois Promotores ingressam na carreira do MPPR em processo de permuta
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O Ministério Público do Paraná receberá nesta terça-feira, 6 de outubro, dois novos Promotores de Justiça provenientes do estado de Minas Gerais por meio de permuta interinstitucional entre membros do MP brasileiro. 

A solenidade de posse de Henrique Bottacin Saes e Rodrigo Moura Nunes na carreira do MPPR será realizada às 17 horas, no oitavo andar da sede do MPPR (Bloco II), em Curitiba (Rua Marechal Hermes, 820). O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube.

Esta é a primeira vez que o Ministério Público do Paraná participa de um ato de permuta. Os dois novos integrantes ocuparão as vagas dos Promotores de Justiça Esdras Soares Vilas Boas Ribeiro, de Ponta Grossa, e Laís Goulart Muller, de Prudentópolis, que irão para o Ministério Público de Minas Gerais. Eles também tomarão posse nesta terça-feira (6).

O direito de permuta nacional aos membros dos Ministérios Públicos Estaduais é regulamentado pela Resolução 323/2026 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Acompanhe a transmissão

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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