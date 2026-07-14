El campeón vuelve a escena en Oruro y puede ser líder si le gana a Real

Mauricio Soria comanda el trabajo de los millonarios antes del juego de esta noche. Foto: CAR

El actual campeón boliviano, Always Ready, puede quedar esta noche como puntero solitario del torneo todos contra todos en el partido que sostendrá frente a Real Oruro, en el estadio Jesús Bermúdez (18:00), en juego reprogramado de la octava fecha.

A los millonarios les cayó bien el empate que existió en el Superclásico que tuvieron el domingo The Strongest y Bolívar (1-1), ya que los atigrados se quedaron con 18 puntos, uno menos que el CAR, que en caso de sumar de a tres subirá a 20 unidades.

Antes del receso por los conflictos sociales, los millonarios le habían ganado a ABB por 3-1 en el partido debut de Mauricio Soria, quien reemplazó en el cargo a Marcelo Straccia. El de esta noche será el segundo lance de Soria, aunque para esta ocasión ya cuenta con varias semanas de trabajo al frente del conjunto alteño.

Héctor Cuéllar y Marcelo Suárez ya no son parte del equipo y llegaron Álvaro Quiroga y el colombiano Edisson Restrepo, ex Nacional Potosí.

Los orureños vienen de dos triunfos consecutivos en la reanudación del campeonato al derrotar por 4-1 a la U de Vinto y el sábado por 3-1 a GV San José. El equipo subió hasta la octava posición de la tabla y acumulan 11 unidades.

En Montero

El otro choque de este martes lo jugarán Blooming y GV San José en el estadio Gilberto Parada de Montero (20:00)

Originalmente, el compromiso estaba programado para disputarse en el estadio Tahuichi Aguilera, pero la administración de ese escenario comunicó al club celeste la imposibilidad de usar el estadio por el mantenimiento que aún se realiza.

La Academia cruceña es quinta en la tabla con 12 unidades, mientras que el cuadro dirigido por Julio Baldivieso se ubica en la cola con cinco puntos.