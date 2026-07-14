Receber o resultado do exame é apenas uma etapa do cuidado com a sua saúde.Mui…

Receber o resultado do exame é apenas uma etapa do cuidado com a sua saúde.👇🏻

Muitas pessoas tentam interpretar os resultados sozinhas ou iniciam medicamentos sem orientação, mas cada exame precisa ser analisado dentro do seu histórico, sintomas e avaliação clínica.

Por isso, após realizar seus exames, retorne ao médico que fez a solicitação. Somente ele poderá interpretar corretamente os resultados e indicar a melhor conduta para o seu caso.😉

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