“Ela rodopiou e veio de frente pro caminhão”, afirma motorista sobre acidente com morte na BR-369

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Por Fábio Wronski
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O motorista Paulo Henrique Teixeira da Rosa, responsável pelo caminhão envolvido no acidente na BR-369 em Corbélia, no oeste do Paraná, deu seu depoimento à imprensa nesta quinta-feira (23). Ele explicou os detalhes do acidente que resultou em uma morte e mobilizou equipes de resgate na rodovia.
Segundo Paulo Henrique, ele seguia sentido Cascavel quando outro caminhão tentou ultrapassá-lo. A condutora de um automóvel, ao tentar desviar para o acostamento e retornar à pista, perdeu o controle do veículo e rodou na pista, colidindo com a frente do caminhão. O impacto destruiu a lateral do automóvel.
“Eu vinha vindo, tinha parado no posto Grande Parada para descansar. Acordei de manhã e segui viagem. Quando percebi, um caminhão-tanque começou a me ultrapassar. Vi que não daria tempo dele voltar para a pista, então liguei o alerta, freei e fui para o acostamento. A moça, que vinha de frente, também jogou o carro para o acostamento para desviar do caminhão que me ultrapassava, mas acabou perdendo o controle e rodou, vindo de frente para o meu caminhão”, relatou Paulo Henrique.
O motorista ainda mencionou que havia um andarilho no acostamento, o que pode ter contribuído para a condutora tentar desviar ainda mais. Ele contou que carregava três carretas em São Paulo e havia parado para dormir em Corbélia. “Acordamos por volta das seis e meia e seguimos viagem. Uns quilômetros antes, o caminhão-tanque já tentava ultrapassar, mas não conseguia. Naquele ponto, ele forçou a ultrapassagem e aconteceu o acidente”, explicou.
Sobre o motorista do caminhão-tanque, Paulo Henrique afirmou que ele não parou após o acidente. “Ele foi embora. Acredito que ele viu o que aconteceu, pois ainda havia visão da curva. Infelizmente, muitos motoristas não olham no retrovisor e forçam ultrapassagens, o que causa muitos acidentes na estrada”, concluiu.
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