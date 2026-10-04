12,86 milhões de eleitores do Rio devem votar neste domingo (4)

Segundo a CGN, que cita a Agência Brasil, 12,86 milhões de eleitores do estado foram esperados às urnas; relatos registram chegada cedo em Vila Isabel

Segundo a CGN, com base em reportagem da Agência Brasil, 12,86 milhões de eleitores do estado do Rio de Janeiro eram esperados para votar neste domingo (4).

Relatos de eleitores que chegaram cedo a locais de votação, na zona norte da capital, foram citados pela reportagem como exemplo do movimento nas seções eleitorais.

Expectativa de público nas urnas

A CGN, citando a Agência Brasil, informou que o total esperado de eleitores no estado é de 12,86 milhões. A reportagem apresenta o número como a estimativa para o dia de votação referido.

Relatos de eleitores

Na Escola Municipal Madri, em Vila Isabel, zona norte do Rio, a reportagem registrou eleitores chegando antes da abertura das seções. Segundo a CGN, que cita a Agência Brasil, Paulo Dias chegou às 6h em frente ao local e disse: “Eu trabalho hoje. Então, quis chegar cedo para votar logo. Eu sempre venho votar, porque isso é importante para a democracia”.

Ainda segundo CGN citada, Noêmia Cidrack Ventura chegou por volta das 6h30 e afirmou: “Prefiro ser uma das primeiras a votar para depois aproveitar o dia. Saindo daqui, compro um pãozinho e vou para casa tomar meu café. Eu já acordo cedo mesmo. Todo ano venho votar. Tenho que escolher quem eu quero que governe a gente”.