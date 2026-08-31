Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem horizontal representando eleições 2026 conheça candidatos ao Senado pelo Paraná

Eleições 2026: conheça os candidatos ao Senado pelo Paraná

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

Imagem horizontal representando eleições 2026 conheça candidatos ao Senado pelo Paraná
COMPARTILHAR ARTIGO

O Paraná conta com nove candidatos registrados para concorrer a duas vagas no Senado Federal nas Eleições de 2026. O pleito ocorrerá no dia 4 de outubro, em turno único, e os dois candidatos que receberem o maior número de votos no estado serão eleitos para mandatos de oito anos.

Nas eleições de 2026, o Senado renovará dois terços de suas 81 cadeiras, totalizando 54 vagas em disputa no país, sendo duas por estado e pelo Distrito Federal. Cada eleitor poderá escolher até dois nomes para o cargo de senador.

Lista dos candidatos pelo Paraná

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos que disputam as vagas pelo estado são os seguintes, em ordem alfabética:

  • Alexandre Curi (REPUBLICANOS) – número 100
  • Cristina Graeml (PSD) – número 555
  • Deltan Dallagnol (NOVO) – número 300
  • Dr Rosinha (PT) – número 132
  • Filipe Barros (PL) – número 222
  • Gleisi (PT) – número 131
  • Joaquim do Mlb (UP) – número 800
  • Karen Guerreiro (MISSÃO) – número 144
  • Marcelo Marcelino (PCO) – número 290

Todos os candidatos estão concorrendo, com suas candidaturas aguardando julgamento pela Justiça Eleitoral.

Funcionamento da eleição para o Senado

Segundo o TSE, a eleição senatorial ocorre em turno único com cada eleitor podendo votar em até dois candidatos. Os dois mais votados conquistam mandatos que duram oito anos. Esta rodada de eleições renovará dois terços das cadeiras do Senado, um total de 54 senadores.

As candidaturas são classificadas em duas categorias principais: concorrendo — que inclui candidatos deferidos e com pendências de recursos — e inapto, que engloba situações como pedidos indeferidos, cancelados ou renúncias. A Justiça Eleitoral mantém registros atualizados até o dia da eleição e pode haver nomes duplicados na lista, sendo apenas um considerado apto para concorrer.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 38443

Posts relacionados