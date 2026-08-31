Eleições 2026: conheça os candidatos ao Senado pelo Paraná

O Paraná conta com nove candidatos registrados para concorrer a duas vagas no Senado Federal nas Eleições de 2026. O pleito ocorrerá no dia 4 de outubro, em turno único, e os dois candidatos que receberem o maior número de votos no estado serão eleitos para mandatos de oito anos.

Nas eleições de 2026, o Senado renovará dois terços de suas 81 cadeiras, totalizando 54 vagas em disputa no país, sendo duas por estado e pelo Distrito Federal. Cada eleitor poderá escolher até dois nomes para o cargo de senador.

Lista dos candidatos pelo Paraná

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos que disputam as vagas pelo estado são os seguintes, em ordem alfabética:

Alexandre Curi (REPUBLICANOS) – número 100

Cristina Graeml (PSD) – número 555

Deltan Dallagnol (NOVO) – número 300

Dr Rosinha (PT) – número 132

Filipe Barros (PL) – número 222

Gleisi (PT) – número 131

Joaquim do Mlb (UP) – número 800

Karen Guerreiro (MISSÃO) – número 144

Marcelo Marcelino (PCO) – número 290

Todos os candidatos estão concorrendo, com suas candidaturas aguardando julgamento pela Justiça Eleitoral.

Funcionamento da eleição para o Senado

Segundo o TSE, a eleição senatorial ocorre em turno único com cada eleitor podendo votar em até dois candidatos. Os dois mais votados conquistam mandatos que duram oito anos. Esta rodada de eleições renovará dois terços das cadeiras do Senado, um total de 54 senadores.

As candidaturas são classificadas em duas categorias principais: concorrendo — que inclui candidatos deferidos e com pendências de recursos — e inapto, que engloba situações como pedidos indeferidos, cancelados ou renúncias. A Justiça Eleitoral mantém registros atualizados até o dia da eleição e pode haver nomes duplicados na lista, sendo apenas um considerado apto para concorrer.