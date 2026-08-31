Avião sai da pista no Aeroporto de Cascavel e passageiros comemoram pouso seguro

Na manhã desta segunda-feira (31), um avião da Latam que aterrissava no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, saiu da pista e parou em uma área de lama ao lado do pavimento. O voo LA3858 havia saído do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com 145 passageiros e seis tripulantes a bordo.

Imagens registradas por um passageiro mostram a aeronave parada fora da pista, enquanto os ocupantes demonstram alívio pela segurança após o susto. O incidente gerou o fechamento temporário do aeroporto para pousos e decolagens.

Medidas adotadas e investigação

A Latam informou que está colaborando com as autoridades para apuração das causas da saída da pista e que enviará equipamento para retirar a aeronave do local. A companhia ressaltou que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir a segurança dos passageiros.

Sem feridos e avaliações preliminares

Apesar do ocorrido, não há registro de feridos entre os passageiros e tripulantes. As autoridades competentes ainda investigam as circunstâncias que levaram ao desvio da aeronave para a área de lama ao lado da pista no aeroporto de Cascavel.