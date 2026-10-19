MP Eleitoral solicita ao TSE ampla divulgação sobre alteração de locais de votação para o segundo turno das eleições

O Ministério Público Eleitoral requer medidas urgentes do TSE para assegurar que eleitores encontrem seus novos locais de votação no próximo domingo.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou, nesta segunda-feira (19), uma solicitação formal ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que o órgão realize uma campanha de comunicação ampla sobre as mudanças em mais de 400 locais de votação. A medida visa orientar os eleitores para o segundo turno, que ocorre no próximo domingo (25).

De acordo com informações da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a solicitação foi motivada pelo fato de que aproximadamente 130 mil eleitores, distribuídos em 22 estados, tiveram seus locais de votação alterados recentemente. O MPE destacou a necessidade de celeridade no processo de notificação da população.

O órgão reforçou que o intervalo de tempo até o pleito é exíguo, o que exige uma estratégia de divulgação proporcional ao número de pessoas impactadas. A intenção é que os efeitos das mudanças nos endereços sejam mitigados através de uma comunicação clara e eficiente, conforme os dados apresentados pela fonte.

Canais recomendados para a notificação dos eleitores

Para atingir o maior número possível de cidadãos, o MPE sugeriu ao TSE a utilização de diversas plataformas digitais e meios de comunicação tradicionais. Entre as recomendações, consta o envio de notificações pelo aplicativo e-Título, além de atualizações constantes nos sites oficiais da Justiça Eleitoral.

Além disso, o Ministério Público Eleitoral propôs a utilização de rádio, televisão e redes sociais para disseminar a informação. Uma medida prática sugerida pelo órgão é a fixação de cartazes informativos diretamente nos antigos locais de votação, orientando os eleitores sobre o novo endereço onde devem exercer o seu direito ao voto.

Motivos das alterações nos locais de votação

Segundo os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), as mudanças nos locais de votação ocorreram por motivos variados. Entre os principais fatores citados estão os impactos causados por chuvas, problemas no fornecimento de energia elétrica e riscos estruturais em prédios anteriormente utilizados.

Outro ponto relevante levantado pelos tribunais é que algumas alterações foram feitas para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência. O MPE ressaltou, ainda, que novas mudanças nos endereços de votação podem ser determinadas até a data do pleito, caso surjam novas necessidades operacionais.

FAQ

Quantos locais de votação foram alterados para o segundo turno?

Mais de 400 locais de votação passaram por mudanças em 22 estados brasileiros.

Quantos eleitores foram afetados por essas mudanças?

Cerca de 130 mil eleitores tiveram seus locais de votação alterados, segundo informações dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Quais meios o MPE sugeriu para a divulgação?

O MPE pediu o uso do aplicativo e-Título, sites da Justiça Eleitoral, rádio, TV, redes sociais e a fixação de cartazes nos antigos endereços.

Por que os locais de votação foram alterados?

As mudanças ocorreram devido a chuvas, problemas de energia elétrica, riscos estruturais e para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência.

Ainda podem ocorrer mais mudanças de endereço?

Sim, o MPE e os TREs indicaram que novas alterações de endereço ainda podem ser determinadas até o dia da eleição, em 25 de outubro.