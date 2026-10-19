Incêndio destrói residência em Campo Largo e gera suspeita de crime após vizinhos relatarem ausência de energia elétrica no imóvel

Incêndio destrói casa em Campo Largo e mobiliza equipes de socorro em uma tarde marcada por suspeitas de ação criminosa na região metropolitana

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa localizada na Rua Virgílio Gomes Cruzara, situada no bairro Vila Torres, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 19 de outubro de 2026, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para conter as chamas que se espalharam rapidamente pelo terreno.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o fogo consumiu completamente o imóvel antes mesmo da chegada das equipes de socorro. Os militares realizaram o trabalho de rescaldo no local para evitar que o incêndio atingisse outras residências Vizinha, garantindo a segurança dos moradores da região.

Segundo os bombeiros, não houve registro de feridos durante o incidente, já que a casa estava vazia no momento em que as chamas tiveram início. As causas exatas do sinistro ainda permanecem sob investigação pelas autoridades competentes.

Trabalho de rescaldo e dificuldades na perícia técnica

O sargento Freitas, do Corpo de Bombeiros, explicou que o imóvel já estava totalmente tomado pelo fogo quando a guarnição chegou.

O militar afirmou que não foi possível determinar, de imediato, o que provocou o início das chamas. Segundo o sargento, não há como realizar essa avaliação sem uma perícia detalhada, ressaltando que fatores como velas acesas ou sobrecarga na rede elétrica são hipóteses comuns, mas que precisam de comprovação técnica no local.

Relato de vizinhos aponta para possível motivação criminosa

Uma vizinha, que preferiu não se identificar, trouxe uma versão diferente sobre o estado do imóvel. Segundo ela, a casa estaria sem fornecimento de energia elétrica há algum tempo, pois o morador teria retirado partes da fiação e objetos internos para vender e custear o consumo de drogas.

A moradora acredita que o incêndio possa ter sido provocado por terceiros em uma possível disputa envolvendo o antigo ocupante. Ela declarou que de certo estava devendo droga, aí alguém tacou fogo na casa. Não achou ele e tacou fogo achando que ele estava aí dormindo, conforme relatado ao portal Banda B.

Investigação da Polícia Civil do Paraná

Embora a suspeita de uma ação criminosa tenha ganhado força entre os moradores do bairro, o Corpo de Bombeiros enfatizou que essa hipótese não foi confirmada oficialmente. A responsabilidade por apurar as circunstâncias do incêndio agora recai sobre a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A investigação deverá esclarecer se houve negligência, falha técnica ou se, de fato, o incêndio foi provocado por terceiros. Até o momento, a causa permanece desconhecida e as autoridades seguem analisando as evidências coletadas no terreno da Rua Virgílio Gomes Cruzara.

Perguntas e Respostas

Houve feridos neste incêndio em Campo Largo? Não, o Corpo de Bombeiros confirmou que o imóvel estava vazio no momento do incidente e não houve vítimas.

O que causou o fogo na residência? A causa oficial ainda é desconhecida e será apurada pela Polícia Civil do Paraná após o trabalho de perícia.

Por que vizinhos suspeitam de crime? Uma vizinha relatou que a casa estava sem energia e que o antigo morador teria vendido a fiação, sugerindo que o incêndio foi um acerto de contas por dívidas de drogas.

O Corpo de Bombeiros confirmou a ação criminosa? Não, os bombeiros informaram que não é possível determinar a origem das chamas apenas com a observação visual pós-incêndio.

Quem é responsável pela investigação? A apuração sobre as causas e a possível autoria do incêndio está a cargo da Polícia Civil do Paraná.