Eleições no Brasil: presidente do TSE garante segurança total e processo eleitoral tranquilo em todo o país

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques, assegurou que a estrutura da Justiça Eleitoral está pronta para uma votação exemplar.

O Brasil vive um dia decisivo de votação neste domingo, 4 de outubro de 2026. Em pronunciamento oficial, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, destacou que o país está preparado para realizar uma das eleições mais tranquilas e exitosas da história recente, garantindo a plena normalidade democrática.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o ministro reforçou que a confiança no processo eleitoral é um pilar fundamental para o dia de hoje. Ele declarou que a segurança dos eleitores e a integridade das seções foram prioridades absolutas durante todo o planejamento logístico realizado pela Corte.

O presidente do TSE votou às 8h, no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no Lago Sul, em Brasília. Após registrar seu voto, o magistrado fez questão de transmitir uma mensagem de calma e serenidade para todos os brasileiros que se dirigem às urnas neste momento.

Gestão de incidentes e desafios climáticos

Um dos pontos centrais abordados pelo ministro foi a capacidade de resposta da Justiça Eleitoral diante de imprevistos. Segundo Nunes Marques, os incidentes registrados até a véspera da eleição foram prontamente contornados pelas equipes técnicas, garantindo que nenhum eleitor fosse impedido de exercer seu direito ao voto.

O TSE também precisou lidar com condições climáticas adversas em diferentes regiões. O ministro pontuou que as situações de seca no Norte do Brasil e as fortes chuvas que atingiram a Região Sul foram devidamente administradas, com o deslocamento estratégico de urnas e seções eleitorais realizado de forma preventiva.

O papel da zerésima na transparência

Antes de efetuar seu voto, o presidente do TSE acompanhou o procedimento de emissão da zerésima em sua seção eleitoral. Este documento, impresso pela urna eletrônica antes do início da votação, é um mecanismo essencial para provar que não havia nenhum voto registrado no equipamento anteriormente.

De acordo com a Corte, a zerésima contém a identificação da urna e a relação de todas as candidaturas com os registros zerados. O processo é acompanhado por fiscais e integrantes da mesa receptora, reforçando a transparência e a auditoria constante do sistema eleitoral brasileiro.

Perguntas frequentes sobre o dia da eleição

A Justiça Eleitoral está preparada para eventuais problemas climáticos? Sim, o presidente do TSE afirmou que as questões climáticas foram administradas previamente, incluindo o remanejamento de seções no Norte e Sul do país.

O que é a zerésima citada pelo TSE? É um documento impresso antes do primeiro voto que comprova que a urna eletrônica está com todos os registros de votação zerados, garantindo a integridade do processo.

Onde o presidente do TSE votou? O ministro Kassio Nunes Marques votou às 8h no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, situado no Lago Sul, em Brasília.

Houve incidentes que comprometeram a eleição? Segundo o TSE, os incidentes ocorridos até a véspera foram contornados, garantindo que o pleito transcorra com a maior normalidade possível.

A zerésima é assinada por quem? O documento é assinado pelos integrantes da mesa receptora e pelos fiscais presentes, permanecendo disponível na seção para conferência pública.