Árvore cai no Periolo, moradores se unem e liberam via em Cascavel

Após chuva forte na madrugada de 4 de outubro de 2026, moradores cortaram galhos e liberaram trecho da Rua Engenheiro Francisco Natel de Camargo; Corpo de Bombeiros foi mobilizado.

Uma árvore caiu na manhã de domingo, 4 de outubro de 2026, no cruzamento da Rua Engenheiro Francisco Natel de Camargo com a Avenida Corbélia, no bairro Periolo, em Cascavel. Segundo o CGN, o episódio ocorreu após a forte chuva que atingiu a cidade durante a madrugada.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser mobilizado para a ocorrência, mas moradores da região iniciaram a remoção antes que as equipes avançassem, usando ferramentas para cortar e podar galhos sobre a via.

Árvore caiu no Periolo e mobilização local

De acordo com o relato publicado pelo CGN, a queda da árvore deixou a passagem obstruída no cruzamento entre a rua e a avenida. A presença do Corpo de Bombeiros foi registrada, porém as ações dos moradores antecederam o prosseguimento dos trabalhos oficiais.

Ação dos moradores

Munidos de ferramentas, vizinhos fizeram o corte e a poda dos galhos que estavam sobre a pista. Aos poucos, transformaram o obstáculo em pedaços menores, facilitando a retirada e a liberação do trecho.

Liberação da via

Segundo o CGN, a árvore foi cortada e podada ainda durante a manhã de domingo, e o caminho ficou novamente livre para quem passava pelo local.