Empresa busca identificar motorista que levou duas máquinas de solda em Cascavel

Duas máquinas vermelhas avaliadas em cerca de R$ 6 mil caíram de carro no Bairro 14 de Novembro; imagens mostram caminhonete recolhendo os equipamentos, diz CGN

Dois equipamentos pequenos de solda, de cor vermelha e avaliados em aproximadamente R$ 6 mil, caíram do carro de uma empresa na manhã de terça-feira, 6 de outubro, no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel, segundo o site CGN.

Os proprietários tentam agora identificar o motorista que recolheu as máquinas para recuperar o material de trabalho de forma amigável. A ocorrência foi registrada por imagens de segurança e há um telefone para contato.

Como ocorreu

segundo CGN divulgada pelo CGN, por volta das 9h20 o funcionário seguia com o carro da empresa pela região, em frente à Consilos, quando a tampa do porta-malas se abriu e as duas máquinas caíram na via sem que o motorista percebesse imediatamente.

Recuperação e imagens

Cerca de cinco minutos depois, por volta das 9h25, o funcionário foi alertado por um veículo que seguia logo atrás e retornou ao local para recolher os equipamentos. Antes que pudesse recuperar as máquinas, uma caminhonete prata passou pela via, parou, recolheu os equipamentos e deixou o local. Imagens de câmera de segurança registraram o momento, conforme o CGN.

Como ajudar

Os proprietários pedem que quem tiver informações sobre o veículo ou o motorista entre em contato pelo telefone (45) 9819-6622 e fale com Maikon, conforme informado pelo veículo CGN.