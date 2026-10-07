Crise habitacional na Espanha provoca convocação de greve geral e antecipação de eleições legislativas para novembro

A Espanha enfrenta um momento de grande instabilidade política e social, com a convocação de eleições antecipadas e a organização de uma greve geral focada na crise de habitação.

A situação no país atingiu um ponto crítico após o Parlamento espanhol rejeitar decretos que propunham medidas para o setor habitacional. Em resposta a esse cenário, o presidente Pedro Sánchez decidiu antecipar as eleições legislativas para o dia 29 de novembro.

Paralelamente, as duas principais centrais sindicais do país, a UGT e a CCOO, anunciaram uma greve geral marcada para o dia 11 de novembro.

Esta será a primeira greve geral na Espanha em 14 anos, conforme informação divulgada pela Agência Lusa. O movimento busca reivindicar, segundo os organizadores, salários dignos para garantir o acesso a uma moradia digna para a população.

Origem do movimento paredista

A convocação da greve atende a um apelo das associações reunidas na Confederação de Sindicatos de Inquilinas. Desde o dia 23 de setembro, esses coletivos têm mobilizado milhares de pessoas em protestos diários nas ruas contra os despejos e a alta nos preços dos imóveis.

Pepe Álvarez, secretário-geral da UGT, afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com a CCOO. O objetivo central é pressionar por mudanças estruturais no mercado imobiliário, que tem visto os valores de aluguéis dispararem nos últimos anos.

Críticas e posicionamento político

O anúncio da paralisação gerou reações imediatas de entidades empresariais e Partido de oposição. A Confederação Espanhola de Organizações Empresariais questionou a legalidade do movimento, argumentando que a habitação não é uma pauta estritamente laboral.

Antonio Garamendi, presidente da entidade empresarial, classificou a greve como uma ação com claro componente político e eleitoral. O Partido Popular, principal força de oposição, também criticou a iniciativa, sugerindo que o movimento visa favorecer o governo de Pedro Sánchez.

O governo diante da paralisação

Ao comentar a greve, o primeiro-ministro Pedro Sánchez afirmou que o governo respeita o direito constitucional à paralisação. Ele ressaltou que o movimento afeta trabalhadores e famílias, mantendo uma postura de observação diante do cenário de tensão.

Enquanto isso, a oposição destaca que o governo atual, no poder desde 2018, fracassou na gestão da crise habitacional. O debate eleitoral promete ser intenso, com a habitação ocupando o centro das discussões políticas na Espanha.

Perguntas Frequentes

Por que a greve geral foi convocada?

A greve foi convocada pelas centrais sindicais para protestar contra a crise habitacional e reivindicar moradia digna e salários justos.

Quando serão as próximas eleições Espanhola?O presidente Pedro Sánchez convocou eleições legislativas antecipadas para o dia 29 de novembro de 2026.

Qual foi o motivo da antecipação eleitoral?

A decisão ocorreu após o Parlamento espanhol ter derrubado decretos governamentais com medidas para o setor habitacional.

Qual é a posição dos empresários sobre a greve?

Associações empresariais criticaram o movimento por considerarem que a pauta tem viés político e eleitoral, questionando a legalidade da greve.