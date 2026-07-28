Empresário é morto por engano em barbearia no Paraná apenas 10 segundos após o alvo real do crime deixar o local

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Uma ação violenta chocou os moradores de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, após a confirmação de que um empresário foi morto por engano dentro de uma barbearia. O caso, que aconteceu no dia 19 de junho, teve um desfecho nesta terça-feira (28), com a prisão de cinco envolvidos.
O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento exato em que o atirador entra no estabelecimento e dispara contra as vítimas. Hugo Gabriel Moll, de 39 anos, não teve chances de defesa e faleceu no local, conforme informação divulgada pelo portal G1.
A investigação aponta que o erro de identidade ocorreu por uma diferença de poucos segundos, já que o verdadeiro alvo dos criminosos, um homem envolvido com o tráfico, havia saído da barbearia instantes antes da chegada do empresário.
Segundo o delegado Luis Gustavo Timossi, as imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para entender a dinâmica. O alvo real dos executores saiu do local de carro apenas 10 segundos antes de Hugo chegar em sua caminhonete para cortar o cabelo.
O delegado destacou que o empresário foi confundido com o verdadeiro alvo dos criminosos. Além disso, o barbeiro João Victor Pereira, que estava no local, foi atingido no tórax em uma aparente tentativa dos executores de eliminar testemunhas do crime.
A Polícia Civil de Ponta Grossa realizou uma operação para cumprir cinco mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Os suspeitos possuem históricos criminais variados, incluindo tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma.
O homem de 34 anos é apontado como o organizador da ação, enquanto um jovem de 24 anos teria fornecido o apoio logístico e as armas. Um terceiro suspeito, de 27 anos, foi o responsável por monitorar o alvo e conduzir o veículo na fuga.
O barbeiro João Victor Pereira, que estava trabalhando no momento do ataque, sobreviveu após ser baleado no tórax. Ele passou mais de 20 dias internado em uma unidade hospitalar devido à gravidade dos ferimentos causados pelos disparos.
Atualmente, o profissional segue o processo de recuperação em sua casa. A polícia continua realizando diligências complementares para esclarecer a participação dos outros dois suspeitos, de 19 e 25 anos, detidos na operação.
O empresário era o alvo principal do crime? Não, a polícia concluiu que ele foi morto por engano, sendo confundido com um traficante que esteve no local momentos antes.
Quanto tempo de diferença houve entre o alvo real e a vítima? O verdadeiro alvo saiu da barbearia apenas 10 segundos antes de o empresário chegar ao local.
O barbeiro sobreviveu ao ataque? Sim, ele foi atingido no tórax, passou 20 dias internado e agora se recupera em casa.
Quantas pessoas foram presas pela polícia? Cinco homens foram presos suspeitos de envolvimento no planejamento, monitoramento e execução do crime.
O que acontece agora com o inquérito policial? A polícia está analisando os itens apreendidos nas casas dos suspeitos para concluir as investigações e o inquérito sobre o caso.