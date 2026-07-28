Aeroporto de Gatwick inova com estacionamento robotizado que dispensa motoristas e promete revolucionar a experiência de viagem em 2026

O futuro das viagens aéreas chega ao Aeroporto de Gatwick com um sistema de estacionamento robotizado que promete eliminar o estresse de encontrar uma vaga e manobrar veículos em terminais movimentados.

Viajar de avião exige planejamento, mas o momento de deixar o carro no aeroporto costuma ser uma das partes mais cansativas da jornada. Pensando em otimizar esse processo, o Aeroporto de Gatwick anunciou a implementação de um novo estacionamento robotizado de última geração.

A tecnologia foi desenhada para que o passageiro não precise se preocupar com manobras ou longas caminhadas até o embarque. Conforme informações divulgadas pelo Aeroporto de Gatwick, o sistema promete transformar a logística de quem utiliza o terminal a partir de agosto de 2026.

Como funciona o estacionamento robotizado

O conceito por trás do estacionamento robotizado é a total automação do processo. Ao chegar ao local, o motorista não precisa entregar as chaves, ligar o carro ou conduzi-lo até a vaga, pois o sistema assume o controle do veículo de forma autônoma.

Após deixar o automóvel em uma área específica, o passageiro pode seguir a pé ou utilizar um ônibus gratuito que leva diretamente ao terminal de embarque. Essa praticidade permite que o viajante ganhe tempo precioso antes de seguir para o seu voo.

Inteligência integrada ao seu voo

Um dos pontos mais interessantes deste estacionamento robotizado é a sincronia com a agenda do passageiro. No momento da reserva, o cliente informa os dados do voo de retorno para que o sistema prepare a retirada do veículo com antecedência.

O sistema monitora a chegada do voo e posiciona o carro automaticamente em uma cabine de retirada. Dessa forma, quando o passageiro desembarca e chega ao local, o veículo já está pronto para ser recolhido, sem esperas desnecessárias.

Compatibilidade e limites do serviço

Embora a tecnologia seja avançada, existem critérios técnicos para o uso do estacionamento robotizado. Gatwick afirma que os robôs são compatíveis com cerca de 95% dos modelos de veículos disponíveis no mercado atual.

O aeroporto alerta que carros muito pesados, rebaixados, muito altos ou com dimensões fora do padrão podem não ser aceitos pelo sistema automatizado. É fundamental verificar as especificações do seu veículo antes de realizar a reserva para evitar problemas.

Segurança e prazos de reserva

A segurança é uma prioridade no projeto do estacionamento robotizado. O local contará com acesso restrito, rondas de segurança constantes e um sistema de reconhecimento automático de placas para garantir a proteção total dos bens dos passageiros.

As reservas já estão abertas para o público, com início das operações previsto para agosto de 2026. Nesta etapa inicial, será necessário reservar com antecedência e manter o veículo no local por um período mínimo de cinco dias.

Perguntas frequentes sobre o novo serviço

Preciso entregar as chaves do meu carro? Não, o sistema de estacionamento robotizado não exige a entrega das chaves nem que o motorista conduza o veículo até a vaga.

Como o sistema sabe quando vou chegar? O passageiro informa os dados do voo de retorno na reserva, permitindo que o sistema prepare a entrega do carro na cabine de retirada.

Todos os carros podem usar o estacionamento? Cerca de 95% dos modelos são compatíveis, mas veículos com dimensões fora do padrão ou muito baixos podem não ser aceitos.

O estacionamento é seguro? Sim, o local possui medidas de segurança automatizadas, rondas periódicas e reconhecimento automático de placas.

Qual o tempo mínimo de permanência? Na fase inicial de lançamento, o aeroporto exige que a reserva seja feita com antecedência e a permanência mínima seja de cinco dias.