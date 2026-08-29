Entupiu algo no imovel que aluguei: quem deve pagar pelo conserto? Proprietario ou Inquilino?

Entupimento em imóvel alugado: afinal, quem paga a conta?

Um ralo que para de escoar ou um vaso sanitário que transborda pode virar rapidamente uma discussão entre proprietário e inquilino. A resposta depende da causa do problema — e não simplesmente de onde ocorreu o entupimento.

Imagine a seguinte situação: você aluga um apartamento, está morando normalmente há alguns meses e, de repente, a água da pia começa a voltar. Pouco depois, o banheiro apresenta o mesmo problema.

A primeira pergunta costuma ser quase automática:

“Quem vai pagar o desentupimento?”

É justamente nesse momento que começam muitas discussões entre locadores, locatários, imobiliárias e administradoras de condomínio.

A questão, porém, não é tão simples quanto dizer que “se aconteceu dentro da casa, o inquilino paga” ou que “toda tubulação é responsabilidade do proprietário”.

O que realmente importa é descobrir a origem da obstrução.

A causa do entupimento é mais importante que o local

Um entupimento pode acontecer dentro do imóvel, mas ter origens completamente diferentes.

Imagine dois apartamentos com exatamente o mesmo problema: a água não desce pelo ralo.

No primeiro caso, o morador despejou gordura, restos de comida e outros resíduos na pia durante meses. No segundo, uma tubulação antiga já apresentava deterioração e acabou acumulando resíduos até bloquear a passagem.

O sintoma é parecido.

A responsabilidade, entretanto, pode ser completamente diferente.

A própria Lei nº 8.245/1991, conhecida como Lei do Inquilinato, estabelece obrigações distintas para locador e locatário. O artigo 22 determina, entre outras coisas, que o proprietário deve responder por vícios ou defeitos anteriores à locação. Já o artigo 23 determina que o inquilino deve comunicar defeitos cuja reparação seja responsabilidade do locador e reparar danos provocados por ele próprio ou por pessoas sob sua responsabilidade.

É por isso que um diagnóstico técnico pode fazer tanta diferença.

Quando o inquilino pode ser responsável?

A situação tende a ser mais clara quando existe evidência de que o entupimento foi provocado pelo uso inadequado da instalação hidráulica.

Entre os exemplos mais comuns estão:

descarte de gordura na pia;

restos de comida lançados no ralo;

cabelos acumulados no sistema;

objetos ou materiais jogados no vaso sanitário;

utilização inadequada de ralos;

danos provocados durante reformas ou instalações;

obstruções decorrentes de comportamento do próprio morador.

A legislação estabelece que o locatário deve utilizar o imóvel com o mesmo cuidado que teria se fosse seu e realizar a reparação dos danos causados por ele, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos.

Nesse cenário, não faria sentido atribuir automaticamente ao proprietário uma despesa causada pelo uso do imóvel.

E quando a responsabilidade é do proprietário?

Agora considere outro cenário.

O inquilino acabou de entrar no imóvel. Pouco tempo depois, a água começa a retornar pelo ralo. Uma empresa é chamada e identifica uma tubulação antiga, deteriorada ou uma obstrução que já estava presente no sistema.

Aqui a situação muda.

O artigo 22 da Lei do Inquilinato estabelece que o locador deve entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina e responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

Por isso, quando o problema decorre de uma condição preexistente da instalação, desgaste estrutural ou defeito que não foi causado pelo morador, pode haver responsabilidade do proprietário.

Um detalhe costuma passar despercebido

Não é necessário que o problema tenha aparecido no primeiro dia da locação para ser necessariamente responsabilidade do inquilino.

Uma tubulação pode apresentar uma falha que só se manifesta depois de semanas ou meses.

Da mesma forma, um entupimento que surge poucos dias depois da entrada do morador não prova, sozinho, que o defeito já existia.

Tempo, localização e causa precisam ser analisados em conjunto.

“Mas o encanamento fica dentro do apartamento”

Esse é um dos argumentos que mais confundem a discussão.

O simples fato de uma tubulação estar dentro da unidade não determina automaticamente quem deve pagar.

O que interessa é saber por que aquela tubulação entupiu.

Uma obstrução provocada pelo descarte inadequado de resíduos é uma situação diferente de uma tubulação comprometida pelo desgaste, instalação inadequada ou defeito preexistente.

É justamente por isso que uma avaliação profissional pode ser mais útil do que uma discussão baseada em opiniões.

Relato ilustrativo: quando o problema parece simples, mas não é

Um exemplo ajuda a entender a situação.

Relato ilustrativo: “Quando a água começou a voltar pelo ralo da cozinha, minha primeira reação foi achar que era apenas sujeira acumulada. O proprietário dizia que eu deveria pagar porque o problema estava dentro do apartamento. Depois da avaliação da tubulação, descobrimos que a obstrução estava em um trecho que já apresentava problemas. Foi aí que percebemos que não dava para decidir quem pagaria apenas olhando para o ponto onde a água estava retornando.”

O exemplo mostra uma situação recorrente: o ponto em que o problema aparece nem sempre é o ponto onde ele começou.

Esse princípio é especialmente importante em sistemas hidráulicos, nos quais resíduos podem se acumular em trechos diferentes da tubulação.

E se o problema estiver no condomínio?

Em apartamentos, existe ainda uma variável importante: a rede coletiva.

Nem toda tubulação pertence exclusivamente à unidade.

Prédios possuem colunas, ramais e sistemas compartilhados. Se o problema estiver relacionado a uma área comum ou a uma tubulação coletiva, a responsabilidade pode envolver o condomínio, dependendo da origem e das circunstâncias.

Por isso, quando vários apartamentos apresentam simultaneamente retorno de água, mau cheiro ou dificuldade de escoamento, vale investigar se existe um problema mais amplo.

Um entupimento isolado na pia de uma unidade é uma situação.

Vários apartamentos apresentando o mesmo sintoma ao mesmo tempo são outra.

E quando a companhia de água ou esgoto é responsável?

Também existe uma terceira possibilidade.

O problema pode estar fora do imóvel e relacionado à rede pública de abastecimento ou esgotamento sanitário.

Nesse caso, contratar uma empresa para desentupir apenas a tubulação interna pode não solucionar a causa.

A identificação do ponto da obstrução passa a ser fundamental para descobrir se estamos diante de:

unidade → condomínio → ligação predial → rede pública.

Essa sequência ajuda a entender por que não existe uma resposta universal para a pergunta “quem paga o desentupimento?”.

O que o inquilino deve fazer ao perceber o problema?

A recomendação mais prudente é evitar improvisações que possam agravar o dano.

Ao perceber que a água não está escoando normalmente, o morador deve:

comunicar o proprietário ou a imobiliária; registrar fotos e vídeos; informar quando o problema começou; evitar utilizar a instalação se houver risco de transbordamento; solicitar avaliação profissional quando necessário; guardar orçamento, nota fiscal e relatório do serviço; pedir que a causa encontrada seja registrada.

Esse último ponto merece atenção.

Uma nota fiscal dizendo simplesmente “desentupimento de pia” comprova que houve um serviço, mas pode não esclarecer por que a tubulação estava obstruída.

Quando existe discussão sobre responsabilidade, um diagnóstico mais detalhado pode ser muito mais útil.

O proprietário pode simplesmente mandar a conta para o inquilino?

Não é recomendável partir dessa conclusão sem verificar a origem do problema.

A Lei do Inquilinato estabelece obrigações para os dois lados. O proprietário responde por determinadas condições do imóvel e o inquilino responde pelos danos que provocar.

Portanto, a pergunta correta não deveria ser:

“Quem estava morando no imóvel quando aconteceu?”

Mas:

“O que provocou o problema?”

Essa mudança de perspectiva evita muitas cobranças indevidas.

E se houver discussão entre as partes?

Quando proprietário e inquilino discordam, o caminho mais seguro é reunir evidências.

Contrato de locação, laudo de vistoria, fotos, vídeos, histórico de manutenção, mensagens e relatório da empresa responsável pelo serviço podem ajudar a reconstruir o que aconteceu.

A vistoria de entrada também pode ter importância significativa. A legislação prevê que o locador forneça, quando solicitado, descrição minuciosa do estado do imóvel na entrega, incluindo defeitos existentes.

Assim, quanto melhor documentado estiver o imóvel, menor tende a ser a margem para discussões baseadas apenas em versões diferentes dos fatos.

Afinal, quem deve pagar?

Não existe uma regra simples dizendo que todo entupimento é responsabilidade do proprietário ou que todo entupimento deve ser pago pelo inquilino.

De maneira geral:

Situação Possível responsável Obstrução causada por uso inadequado Inquilino Dano provocado pelo morador ou visitantes Inquilino Defeito anterior à locação Proprietário Problema estrutural da instalação Proprietário, conforme o caso Tubulação coletiva do condomínio Condomínio, conforme a origem Problema na rede pública Responsável pela infraestrutura pública, conforme o caso

A tabela é apenas uma orientação geral. O contrato, a legislação e principalmente a causa efetivamente identificada devem ser considerados.

O que fazer antes de pagar pelo desentupimento?

Se existe dúvida sobre a responsabilidade, uma atitude simples pode evitar uma discussão maior:

peça para identificar a causa do problema.

O custo de um diagnóstico pode ser pequeno diante de uma disputa sobre quem deverá assumir um reparo mais caro.

E, principalmente, não espere o problema se agravar. Um pequeno sinal — água descendo lentamente, borbulhamento no ralo, mau cheiro ou retorno de água — pode indicar que existe uma obstrução em formação.

Leia também

Para quem quer entender com mais detalhes como a responsabilidade pode ser dividida entre proprietário, inquilino, condomínio e companhia de água e esgoto, há uma análise específica sobre o tema publicada pela Desentupidora BH:

Quem é o responsável por entupimentos: o proprietário do imóvel ou a companhia de água?

A conclusão mais importante é simples: antes de decidir quem deve pagar, descubra de onde veio o problema.

Em uma instalação hidráulica, o lugar onde a água parou de passar nem sempre é o lugar onde a obstrução começou.