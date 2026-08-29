Três empresários são presos por falsificação e adulteração de bebidas na Grande Curitiba

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Três empresários foram presos em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, suspeitos de envolvimento em um esquema de falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas. A ação, coordenada pela Polícia Civil do Paraná, resultou na apreensão de aproximadamente 10 mil garrafas que não apresentavam procedência legal e tinham sinais de adulteração em rótulos, lacres e conteúdo, segundo o delegado Nasser Salmen.
Os produtos foram encontrados em depósitos e estabelecimentos comerciais diversos durante a operação realizada na segunda-feira (24) e divulgada na tarde da sexta-feira (24). A investigação contou com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), do Procon de Campo Largo e da Vigilância Sanitária municipal.
A maior parte das garrafas apreendidas eram vinhos de diferentes marcas. Além disso, foram recolhidos lotes de cachaça, grapa e outros destilados que estariam sendo preparados para comercialização irregular. A Polícia Científica do Paraná realizou perícia confirmando adulterações, entre elas a troca de tampas, substituição de rótulos por marcas de maior valor e a presença de substâncias inadequadas para consumo.
Esta operação é um desdobramento da primeira fase da ação, realizada em maio, quando mais de 8,4 mil garrafas entre vinhos e cervejas com irregularidades foram apreendidas em um centro de distribuição no bairro Xaxim, em Curitiba. Os produtos recolhidos agora foram catalogados e encaminhados para nova perícia, e após os laudos finais serão destruídos conforme protocolos sanitários e ambientais.
Os três empresários presos foram encaminhados ao sistema penitenciário. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outras pessoas envolvidas no esquema. A população pode colaborar com informações anônimas pelos telefones 197 da Polícia Civil ou 181 do Disque-Denúncia. Em ocorrências em andamento, o contato deve ser feito com a Polícia Militar pelo telefone 190.
Foram apreendidas cerca de 10 mil garrafas de bebidas sobre as quais pesam suspeitas de falsificação e adulteração.
A operação contou com a participação da Polícia Civil do Paraná, Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Procon de Campo Largo e Vigilância Sanitária municipal.
Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 197 da Polícia Civil ou 181 do Disque-Denúncia. Em casos de emergência, deve-se ligar para o 190 da Polícia Militar.