Três empresários são presos por falsificação e adulteração de bebidas na Grande Curitiba

Três empresários foram presos em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, suspeitos de envolvimento em um esquema de falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas. A ação, coordenada pela Polícia Civil do Paraná, resultou na apreensão de aproximadamente 10 mil garrafas que não apresentavam procedência legal e tinham sinais de adulteração em rótulos, lacres e conteúdo, segundo o delegado Nasser Salmen.

Os produtos foram encontrados em depósitos e estabelecimentos comerciais diversos durante a operação realizada na segunda-feira (24) e divulgada na tarde da sexta-feira (24). A investigação contou com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), do Procon de Campo Largo e da Vigilância Sanitária municipal.

Produtos adulterados apreendidos

A maior parte das garrafas apreendidas eram vinhos de diferentes marcas. Além disso, foram recolhidos lotes de cachaça, grapa e outros destilados que estariam sendo preparados para comercialização irregular. A Polícia Científica do Paraná realizou perícia confirmando adulterações, entre elas a troca de tampas, substituição de rótulos por marcas de maior valor e a presença de substâncias inadequadas para consumo.

Desdobramento da investigação

Esta operação é um desdobramento da primeira fase da ação, realizada em maio, quando mais de 8,4 mil garrafas entre vinhos e cervejas com irregularidades foram apreendidas em um centro de distribuição no bairro Xaxim, em Curitiba. Os produtos recolhidos agora foram catalogados e encaminhados para nova perícia, e após os laudos finais serão destruídos conforme protocolos sanitários e ambientais.

Continuidade das investigações

Os três empresários presos foram encaminhados ao sistema penitenciário. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outras pessoas envolvidas no esquema. A população pode colaborar com informações anônimas pelos telefones 197 da Polícia Civil ou 181 do Disque-Denúncia. Em ocorrências em andamento, o contato deve ser feito com a Polícia Militar pelo telefone 190.

Perguntas frequentes

Qual foi a quantidade total de bebidas apreendidas na operação?

Foram apreendidas cerca de 10 mil garrafas de bebidas sobre as quais pesam suspeitas de falsificação e adulteração.

Quais órgãos participaram da ação policial?

A operação contou com a participação da Polícia Civil do Paraná, Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Procon de Campo Largo e Vigilância Sanitária municipal.

Como a população pode ajudar nas investigações?

Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 197 da Polícia Civil ou 181 do Disque-Denúncia. Em casos de emergência, deve-se ligar para o 190 da Polícia Militar.