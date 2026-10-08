Erick e Matheuzinho marcam duas vezes, Vitória goleia a Chapecoense no Barradão

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O Vitória venceu a Chapecoense por 4 a 0 nesta quarta-feira, no Barradão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Erick e Matheuzinho marcaram duas vezes cada um em uma partida definida no segundo tempo, segundo CGN da Agência Estádio.
A vitória levou o time baiano a 36 pontos e reforçou a importância do Barradão nesta campanha: dos pontos conquistados pelo Vitória sob o comando de Jair Ventura, 31 foram obtidos em casa. A Chapecoense permanece na lanterna, com 18 pontos.
A Chapecoense começou tentando pressionar, mas sofreu o primeiro gol em um contra-ataque do Vitória: Erick marcou aos 17 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, os donos da casa aceleraram e marcaram três vezes em pouco mais de 20 minutos. Matheuzinho ampliou aos sete minutos, Erick voltou a marcar aos 14 e Matheuzinho fechou a conta aos 28, após cobrança de escanteio.
A partida teve ainda uma chance desperdiçada aos 42 minutos do segundo tempo, quando Lucas Silva finalizou dentro da área e mandou por cima.
Com a vitória, o Vitória alcançou 36 pontos e reforçou a luta para se afastar da zona de rebaixamento. A Chapecoense, por sua vez, não aproveitou a oportunidade de reação na reta final do torneio e segue na última posição da tabela, com 18 pontos.
VITÓRIA 4 x 0 CHAPECOENSE
VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves (Walace), Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Pochettino); Erick (Laquintana), Diego Tarzia (Lucas Silva) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
CHAPECOENSE – Anderson; Bruno Tubarão (Fernando), Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (Miguel Carvalho) e Giovanni Augusto (Bruno Matias); Marcinho (Franco Rossi), Túlio Eduardo e Maurício Garcez (Bolasie). Técnico: Rafael Lacerda.
GOLS – Erick, aos 17 minutos do primeiro tempo; Matheuzinho, aos sete, Erick, aos 14, e Matheuzinho, aos 28 do segundo.
CARTÕES AMARELOS – Luan Cândido e Tarzia (Vitória); Camilo, Fernando e Kauan (Chapecoense).
ÁRBITRA – Edina Alves Batista (SP).
RENDA – R$ 285.000,00. PÚBLICO – 13.934 torcedores.
LOCAL – Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).
Próximos jogos: Vitória enfrenta o São Paulo no sábado, às 21h, no MorumBis. A Chapecoense recebe o Athletico-PR na segunda-feira, às 19h30, na Arena Condá.