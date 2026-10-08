Projeto de Lei na Câmara propõe novas regras para o trabalho cooperado em assistência domiciliar de saúde

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Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, a iniciativa pretende assegurar direitos básicos para esses profissionais. O texto destaca que o trabalho de home care possui particularidades que exigem um tratamento diferenciado em relação a outras categorias.
Abaixo, detalhamos os principais pontos do projeto que promete impactar a rotina de milhares de cooperados e o funcionamento das cooperativas de trabalho em todo o território nacional.
O texto do projeto prevê a oferta de auxílio-transporte para os profissionais que precisarem se deslocar para domicílios diferentes de suas residências. Além disso, a proposta inclui o auxílio-alimentação para quem cumprir plantões prolongados.
É importante ressaltar que, segundo o projeto, esses benefícios não terão natureza salarial e não configurarão vínculo empregatício. A deputada Renata Abreu (Pode-SP), autora da matéria, enfatiza que o objetivo é dar segurança jurídica ao serviço de assistência domiciliar.
As cooperativas deverão definir, de forma clara e transparente, as escalas e jornadas de trabalho. A entidade responsável pelo serviço terá a obrigação de garantir um plano de substituição caso o profissional adoeça ou tenha algum impedimento justificado.
O projeto também exige que as cooperativas assegurem meios de comunicação eficazes e suporte técnico constante. Além disso, as normas sanitárias e de biossegurança deverão ser rigorosamente observadas durante todo o atendimento ao paciente.
Para proteger o trabalhador, o projeto veda a imposição unilateral de condições que sejam incompatíveis com a dignidade humana. O texto proíbe expressamente que a cooperativa atue como uma mera intermediadora de mão de obra, prática que descaracteriza o modelo cooperativista.
Vale lembrar que as novas regras não se aplicarão às cooperativas que operam planos privados de assistência à saúde. A proposta agora segue para análise das comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, antes de ser votada na Câmara e no Senado.
1. O projeto cria vínculo empregatício para os profissionais de home care? Não. O texto especifica que os auxílios previstos não geram vínculo empregatício nem possuem natureza salarial.
2. Quais profissionais são beneficiados pela proposta? A medida abrange cooperados que atuam na assistência domiciliar, incluindo profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares de saúde.
3. As cooperativas de planos de saúde precisam seguir as regras? Não. O projeto exclui expressamente as cooperativas operadoras de planos privados de assistência à saúde das novas determinações.
4. Como será garantido o atendimento ao paciente em caso de falta do profissional? A cooperativa ou entidade responsável deverá obrigatoriamente manter um plano de substituição para casos de adoecimento ou impedimento justificado.
5. Qual o Próximos passo para o projeto virar lei? O texto precisa ser aprovado pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, além de passar pelo plenário da Câmara e do Senado Federal.