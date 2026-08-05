Araucária celebra 150 anos da imigração polonesa com o Polski Festiwal no Parque Cachoeira e programação cultural gratuita

Araucária celebra 150 anos da imigração polonesa com uma programação especial que destaca a rica herança cultural deixada pelos pioneiros no município paranaense.

A cidade de Araucária prepara uma celebração histórica para marcar os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes poloneses à região. O evento promete transformar o Parque Cachoeira em um grande centro de convivência, cultura e tradições europeias.

A comemoração reforça a importância dos poloneses, que formaram uma das principais colônias da cidade, deixando um legado inestimável que se reflete, até hoje, nos costumes e na identidade local. A expectativa é reunir centenas de famílias para celebrar essa trajetória marcante.

Conforme informações divulgadas pela Prefeitura de Araucária, o evento é realizado em parceria com a Braspol, a Associação Cultural Brasil-Polônia, garantindo uma experiência autêntica para todos os visitantes que passarem pelo local.

O que esperar do Polski Festiwal

O Polski Festiwal ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de agosto, oferecendo uma vasta programação gratuita. O público poderá desfrutar de shows musicais, apresentações de dança folclórica e uma praça de alimentação com pratos típicos da culinária polonesa.

Na sexta-feira, dia 7, as atividades na praça de alimentação e na feira cultural iniciam às 17h. Já no sábado e no domingo, o espaço funciona das 10h às 22h, permitindo que os moradores aproveitem cada detalhe da festa preparada pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Programação de sábado e domingo

No sábado, dia 8, a agenda inclui oficinas de confecção de flores de papel, contação de lendas polonesas com a professora Deborah Knapik e apresentações dos grupos folclóricos Junak e Wesoly Dom, além de shows musicais como o grupo Bela Vista.

O domingo, dia 9, começa com uma missa na Igreja de São Miguel. Um dos momentos mais aguardados é a inauguração do Monumento dos 150 anos no Memorial da Imigração, reforçando o compromisso da cidade com a preservação de sua história.

Gastronomia e cultura em foco

A gastronomia será um dos pontos altos do evento, com pratos típicos poloneses servidos durante as pausas para almoço. Esta é uma oportunidade única para a comunidade conhecer sabores que atravessaram gerações e permanecem vivos no cotidiano de Araucária.

Além disso, o programa Hora Polonesa será transmitido ao vivo no domingo, integrando ainda mais o público. O encerramento geral do evento está previsto para as 21h de domingo, fechando o ciclo de homenagens com grandes apresentações musicais.

Perguntas frequentes sobre o evento

Onde será realizado o Polski Festiwal? O evento acontece no Parque Cachoeira, em Araucária.

Qual o valor da entrada para a festa? A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Quais são os principais destaques gastronômicos? A festa contará com uma área de alimentação dedicada exclusivamente aos pratos típicos da culinária polonesa.

Haverá atividades para crianças ou famílias? Sim, a programação inclui oficinas de flores de papel e contação de lendas polonesas, ideais para todas as idades.

Qual a importância dessa data? O ano de 2026 marca os 150 anos da chegada dos imigrantes, celebrando a influência cultural e os saberes que moldaram a cidade de Araucária.