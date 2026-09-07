Erupção do Anak Krakatau deixa mais de 340 mil passageiros retidos e prorroga fechamento de aeroportos

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Uma erupção do vulcão Anak Krakatau deixou mais de 340 mil passageiros retidos na Indonésia ao interromper quase 3.000 voos e forçar o fechamento de aeroportos por um segundo dia, informou a BBC em reportagem publicada em 7 de setembro de 2026.
O aeroporto International Soekarno-Hatta, em Jacarta, decidiu não reabrir às 18:00 como planejado e afirmou em comunicado que os voos devem ser retomados às 23:59 de segunda-feira. O aeroporto Halim Perdanakusuma também permanecerá fechado até essa data, segundo BBC.
Filas se formaram nos halls de embarque de Soekarno-Hatta enquanto passageiros buscavam reembolso e atualizações sobre seus voos, relata a BBC. Passageiros entrevistados descreveram confusão e remarcações sucessivas; uma viajante identificada como Finna disse à BBC Indonesian que horas de incerteza levaram-na a optar por voltar a Jacarta de trem.
Outro relato ouvido pela reportagem foi o de Jo Shaw, visitante ligada à organização Save the Rhino International, que descreveu alterações em planos de campo devido ao aumento do nível de alerta do vulcão. Um casal malaio recém-casado disse à agência Bernama que foi informado de que o próximo voo para Kuala Lumpur só estaria disponível em 11 de setembro.
A Agência Geological da Indonésia advertiu que "a probabilidade de novas erupções nos próximos períodos permanece alta", segundo a BBC. O serviço meteorológico BMKG informou que as cinzas alcançaram até 6.000 m no lado de Java e 15.000 m no lado de Sumatra.
Autoridades estabeleceram uma zona de exclusão de 3 km em torno da cratera e proibiram a aproximação de embarcações ao estreito de Sunda nessa faixa. As autoridades também confirmaram que não há alerta de tsunami ligado à atividade recente do vulcão.
O Anak Krakatau, localizado cerca de 150 km de Jacarta, surgiu na caldeira formada pela erupção de 1883 do Krakatoa. A reportagem lembra que, em dezembro de 2018, um colapso do vulcão desencadeou um tsunami que matou mais de 400 pessoas nas costas de Sumatra e Java.
As informações deste texto foram extraídas da reportagem da BBC publicada em 7 de setembro de 2026.