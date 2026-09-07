Ataques aéreos israelenses em vila do sul do Líbano matam ao menos 12, diz ministério

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Ao menos 12 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses contra a vila de Kfar Roummane, no sul do Líbano, informou o ministério da Saúde do país. Um dos ataques destruiu um prédio residencial de três andares; outro atingiu um veículo que transportava paramédicos.
O episódio ocorreu durante a noite e faz parte de uma intensificação das ações militares no sul do Líbano nos últimos dias, segundo relatos oficiais citados pela BBC.
De acordo com o ministério da Saúde do Líbano, 11 pessoas — entre elas duas crianças e quatro mulheres — morreram quando o ataque destruiu o prédio residencial em Kfar Roummane. Uma segunda ação atingiu um veículo e matou um paramédico, elevando o total para pelo menos 12 mortos.
O ministério também informou que oito pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças e um paramédico vinculado à Islamic Health Association. O veículo atingido pertencia à Islamic Risala Scout Association; no ataque a ele, um dos socorristas foi morto e dois ficaram feridos, conforme o ministério.
O Exército de Defesa de Israel (IDF) afirmou ter atingido “sites de infraestrutura do Hezbollah” no sul do Líbano e também “vários terroristas” que estariam transferindo armas, dizendo que as ações foram em retaliação a um ataque com drones contra tropas israelenses em uma área ocupada.
O ministério da Saúde do Líbano também informou que ataques israelenses em todo o sul do país deixaram ao menos 27 mortos nos três dias anteriores. No contexto mais amplo do conflito, a reportagem menciona números de mortes divulgados pelo ministério e por autoridades israelenses: segundo o ministério libanês, ao menos 4.362 pessoas já morreram no Líbano desde o início do conflito; as autoridades israelenses citadas informam que 40 soldados e quatro civis israelenses foram mortos.
Uma moradora de Kfar Roummane, Sara Moallaem, de 35 anos, disse à reportagem que acordou com as explosões enquanto dormia com os cinco filhos e que levou as crianças para um cômodo seguro. Ela afirmou que algumas das pessoas mortas eram parentes distantes do marido e as descreveu como civis sem vínculo com o Hezbollah. Moallaem disse que planeja mudar a família para a cidade costeira de Sidon por segurança.
Não há informações adicionais nas fontes fornecidas sobre novas operações ou negociações em resposta aos ataques.