Espanha vence República Tcheca por 3 a 1 e mantém 100% na Liga das Nações

Com gols de Yamal, Rodri e Merino, La Roja soma nove pontos e visita a Croácia na próxima rodada

A Espanha venceu a República Tcheca por 3 a 1 na Liga das Nações, graças a gols de Lamine Yamal, Rodri e Merino, enquanto Slama descontou para os tchecos, segundo a Agência Estado. A partida teve momentos de suspense no segundo tempo, quando os visitantes chegaram a reduzir o placar e quase empataram.

Com o resultado, a seleção espanhola soma nove pontos e mantém o aproveitamento de 100% na competição. A República Tcheca sofreu a terceira derrota e aparece na lanterna do grupo, de acordo com a mesma fonte.

Como foi a partida

A Espanha entrou em ritmo acelerado e abriu o placar logo nos minutos iniciais: Lamine Yamal recebeu pela direita, concluiu de perna esquerda e acertou o ângulo do goleiro Kinsky, inaugurando o marcador em um lance descrito pela Agência Estado como um golaço. Com o controle do jogo, a equipe trocava passes e alternava transições rápidas com chutes de média distância.

Classificação e próximos jogos

Segundo a Agência Estado, a vitória deixou a Espanha com nove pontos na liderança do grupo e 100% de aproveitamento. A República Tcheca permanece sem pontos após três rodadas e figura na lanterna.

As duas seleções voltam a campo pela quarta rodada da Liga das Nações na próxima terça-feira: a Espanha visita a Croácia, e a República Tcheca enfrenta a Inglaterra, conforme informado pela mesma cobertura.

Ritmo e números do jogo

De acordo com a Agência Estado, dona de uma invencibilidade de 41 partidas, a Espanha impôs um ritmo avassalador desde o início. Com duas linhas de quatro bem postadas, a equipe usou a posse de bola para desgastar os tchecos e criar chances, incluindo tentativas de Pedri e arremates de fora da área.