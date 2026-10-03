Morre o maestro Roberto Tibiriçá, regente titular da Orquestra Sinfônica do Paraná

Estava internado em São Paulo e lutava contra um câncer há cerca de dois anos; dirigia a Orquestra Sinfônica do Paraná desde 2022.

O maestro Roberto Tibiriçá, regente titular e diretor Música da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) desde 2022, morreu aos 72 anos. Ele estava internado em São Paulo e lutava contra um câncer há cerca de dois anos, informou o G1.

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Tibiriçá conduziu grandes Orquestra no Brasil e no exterior. Seu trabalho foi reconhecido por instituições e pela crítica, segundo G1.

Trajetória

Nascido em São Paulo, Tibiriçá teve formação com músicos como Nelson Freire e Gilberto Tinetti. Em 1994, assumiu a direção artística e a regência titular da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ocupava a Cadeira nº 5 da Academia Brasileira de Música e era membro honorário da Academia Nacional de Música.

Atuação na Orquestra Sinfônica do Paraná

Desde 2022 à frente da OSP, Tibiriçá participou de apresentações em grandes palcos do país e de projetos voltados à aproximação de novos públicos. Nas comemorações dos 40 anos da orquestra, mais de 200 músicos e coralistas ocuparam o palco do Guairão em apresentação conduzida por ele.

Sua última apresentação no Teatro Guaíra ocorreu em julho deste ano, em um concerto em homenagem a uma das fundadoras da OSP; apesar da saúde debilitada, o maestro fez questão de participar.

Reações e velório

Em nota, o Centro Cultural Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná lamentaram a morte de Tibiriçá. “Neste momento de dor, o Centro Cultural Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná se solidarizam com familiares, amigos, músicos, artistas e todos aqueles que tiveram suas vidas atravessadas pela música de Roberto Tibiriçá. Roberto Tibiriçá deixa o silêncio depois da música, mas também deixa uma obra que continuará a ser ouvida”, diz a nota, publicada pelo G1.

O velório será realizado em São Paulo, conforme informou a reportagem.