Estudo revela que quase metade dos médicos de UTI no Brasil enfrenta esgotamento emocional severo e sinais de burnout

Levantamento inédito aponta que 48,5% dos médicos intensivistas Brasileiras sofrem com altos níveis de esgotamento emocional e estresse no ambiente de trabalho

Uma nova pesquisa detalha a realidade dos profissionais que atuam na linha de frente dos cuidados críticos no país. O Inquérito Nacional sobre a Força de Trabalho Médica das UTIs Brasileiras revela que o esgotamento emocional atinge uma parcela significativa da categoria, gerando preocupação sobre a sustentabilidade da assistência.

O estudo, conduzido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), ouviu 2.338 médicos em todos os estados e no Distrito Federal. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, os dados refletem um cenário de vulnerabilidade que exige atenção urgente.

Abaixo, entenda os principais fatores que contribuem para o quadro de burnout e como o ambiente hospitalar influencia a saúde mental desses especialistas, desde a infraestrutura até a pressão constante por decisões rápidas.

O impacto do esgotamento e a insatisfação profissional

Os números do inquérito são alarmantes, indicando que 79,7% dos médicos de UTI necessitam de cuidados com a saúde emocional. Enquanto 31,2% apresentam esgotamento moderado, 48,5% relatam um nível alto de desgaste. A insatisfação com a atividade desempenhada segue a mesma proporção, com 46,4% dos profissionais insatisfeitos.

A Amib aponta que esse cenário é resultado de uma combinação de fatores, como a carga horária elevada e a exposição constante ao sofrimento e à morte. A precariedade da infraestrutura e a demanda crescente por atendimento em uma rede de cobertura limitada também agravam o estresse diário dos médicos intensivistas.

Diferenças entre o sistema público e o privado

Durante coletiva de imprensa, o diretor de Comunicação do CFM, Estevam Rivello, destacou que a pressão varia conforme o local de atuação. No sistema suplementar, os médicos contam com maior facilidade de acesso a recursos terapêuticos e melhor estrutura de trabalho, o que ameniza parte da sobrecarga assistencial.

Em contrapartida, o setor público registra maior estresse, segundo o diretor. O profissional da rede pública lida com uma remuneração inferior, frequentemente acumula mais vínculos empregatícios e enfrenta desafios maiores para implementar tratamentos, o que impacta diretamente a saúde mental do intensivista.

Despersonalização e o impacto no cuidado ao paciente

O estudo também identificou que 45,6% dos médicos apresentam algum grau de despersonalização. Esse fenômeno é marcado pelo distanciamento emocional, levando a atitudes frias ou cínicas com pacientes e colegas. A Amib ressalta que esse comportamento compromete a qualidade do atendimento e prejudica a humanização do cuidado nas UTIs.

Um dado relevante observado é que a especialização funciona como um fator de proteção. Médicos intensivistas especialistas apresentam, em média, menores níveis de esgotamento e maior realização pessoal do que médicos generalistas que atuam nas mesmas unidades de terapia intensiva.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o estudo

Qual a porcentagem de médicos de UTI com alto nível de esgotamento?

O estudo aponta que 48,5% dos médicos que atuam em UTIs no Brasil apresentam nível elevado de esgotamento mental e emocional.

O que caracteriza a despersonalização citada pela pesquisa?

É um fenômeno de distanciamento emocional, onde o profissional adota atitudes frias, apáticas ou cínicas em relação aos pacientes e colegas de trabalho.

Quais são os principais fatores que levam ao burnout nestes profissionais?

O estudo cita a carga horária elevada, a exposição constante a situações críticas, a precariedade da infraestrutura e a necessidade de decisões ágeis e precisas.

Existe diferença de estresse entre o sistema público e o privado?

Sim, o CFM indica que o sistema público registra maior estresse devido a menores remunerações, maior número de vínculos e dificuldades no acesso a recursos terapêuticos.

A especialização médica influencia no esgotamento?

Sim, Quando maior o grau de especialização do Médica intensivista, menor costuma ser o nível de esgotamento mental e maior é a satisfação com a carreira.