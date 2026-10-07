Eva Marie Saint, vencedora do Oscar por ‘On the Waterfront’, morre aos 102 anos

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A atriz Eva Marie Saint, vencedora do Oscar e conhecida por papéis em clássicos de Hollywood como On the Waterfront e North by Northwest, morreu aos 102 anos. A informação foi confirmada por Jeff Sanderson, representante da família.
Saint conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua estreia no cinema em On the Waterfront, de 1954, no papel de Edie Doyle. Cinco anos depois, interpretou a sedutora Eve Kendall no filme de Alfred Hitchcock North by Northwest.
Além do Oscar, ela recebeu um Emmy em 1990 pelo papel da viúva rica Lil Van Degan Altemus na minissérie People Like Us. Saint também acumulou duas estrelas na Calçada da Fama de Hollywood, uma por cinema e outra por televisão.
Nascida em Newark, New Jersey, em 1924, Saint havia cogitado tornar‑se professora antes de se dedicar ao teatro. Ela estudou em Nova York, no Herbert Berghof Studio, e depois no Actors Studio, cofundado por Elia Kazan.
Saint iniciou a carreira na televisão ao vivo no final dos anos 1940, ganhou destaque com On the Waterfront e, após reduzir o ritmo profissional para criar a família, fez retornos ocasionais ao cinema, incluindo o papel de mãe adotiva de Clark Kent em Superman Returns (2006) e participações em Winter’s Tale e Mariette in Ecstasy (2019).
Ela foi casada com o diretor Jeffrey Hayden por 65 anos, até a morte dele em 2016, e deixa dois filhos, segundo a BBC.
Em entrevistas, Saint comentou sobre colegas e sobre a experiência de viver mais tempo como fator para a atuação. Em conversa com a Turner Classic Movies, disse achar Marlon Brando “adorável” e “um pouco assustador”; em outro trecho afirmou que, com a idade, se torna-se uma atriz melhor porque “o tempo dá mais profundidade” às experiências pessoais.