Eva Marie Saint, vencedora do Oscar por ‘On the Waterfront’, morre aos 102 anos

Atriz vencedora do Oscar por ‘On the Waterfront’ morreu aos 102 anos em Los Angeles, confirmou um representante da família.

A atriz Eva Marie Saint, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua estreia no cinema em On the Waterfront, faleceu aos 102 anos, informou um representante da família. Segundo Jeff Sanderson, a atriz morreu na terça-feira de causas naturais, cercada por familiares em sua casa em Los Angeles.

Saint era lembrada por papéis em filmes clássicos e pela longa carreira na tela e na televisão. Até a sua morte, ela era a vencedora de Oscar mais velha ainda viva e uma das últimas atrizes vinculadas à chamada era de ouro de Hollywood.

Principais trabalhos

Saint estreou no cinema em On the Waterfront, dirigido por Elia Kazan, interpretando Edie Doyle, a personagem que lhe rendeu o Oscar de atriz coadjuvante. Cinco anos depois, interpretou a femme fatale Eve Kendall em North by Northwest, de Alfred Hitchcock.

Ao longo da carreira, trabalhou ao lado de nomes como Marlon Brando — de quem disse ter achado “adorável” e “um pouco assustador” em entrevista ao Turner Classic Movies (TCM) em 2013 — e participou de produções como Exodus e All Fall Down, segundo BBC.

Televisão, prêmios e retorno tardio

Antes do cinema, Saint atuou na televisão ao vivo no final da década de 1940 e treinou no Herbert Berghof Studio e no Actors Studio, instituição cofundada por Elia Kazan. Em 1990, recebeu um Emmy pelo papel na minissérie People Like Us.

Após reduzir a atividade profissional para criar a família, ela voltou ao cinema em papéis posteriores, incluindo a mãe adotiva de Clark Kent em Superman Returns e participações em Winter’s Tale e no drama Mariette in Ecstasy, conforme relatado pela fonte.

Vida pessoal

Eva Marie Saint nasceu em Newark, New Jersey, em 1924. Sua união com o diretor Jeffrey Hayden durou 65 anos, até a morte dele em 2016. Ela deixa dois filhos, segundo a informação divulgada pelo representante da família.

Saint também tinha duas estrelas na Calçada da Fama de Hollywood, uma pelo cinema e outra pela televisão, destacou a reportagem.