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Ex-primeira-dama do Sri Lanka é detida em investigação sobre doações a hospital infantil

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Shiranthi Rajapaksa foi presa em Colombo por investigação sobre 10 million rupees arrecadadas para um scanner do Lady Ridgeway Children’s Hospital, segundo a BBC.

A ex-primeira-dama do Sri Lanka, Shiranthi Rajapaksa, de 73 anos, foi presa em sua casa em Colombo na quarta-feira, sob investigação por suposta apropriação indevida de doações destinadas a um hospital infantil, informou a BBC.

As autoridades anticorrupção questionam sua ligação com a entidade Siriliya Saviya e o destino de 10 million rupees ($30,300; £22,800) arrecadadas para a compra de um scanner especializado para o Lady Ridgeway Children's Hospital, segundo a BBC. Autoridades afirmam que o equipamento já teria sido doado pelo governo Chinese, segundo BBC.

O que foi confirmado

Segundo a BBC, Shiranthi Rajapaksa foi detida na residência do casal em Colombo e está sendo interrogada sobre as doações ligadas à Siriliya Saviya. Ela nega irregularidades e afirmou que o dinheiro não foi apropriado.

Reações e defesas

O porta-voz do Ex-President Mahinda Rajapaksa, Manoj Gamage, disse à BBC que os recursos estariam seguros nas contas da Siriliya e que não houve fraude, segundo BBC. A BBC relata ainda que Shiranthi havia retornado ao Sri Lanka na segunda-feira após tratamento médico em Singapura e que havia apresentado um pedido ao tribunal para tentar evitar a prisão; a audiência foi marcada para 12 de outubro.

Contexto político

A reportagem da BBC recorda que Mahinda Rajapaksa foi President entre 2005 e 2015 e que, nos anos seguintes, a família manteve forte influência política no país. Investigações por suspeitas de corrupção envolvendo membros da família, interrompidas por anos, foram retomadas pelo governo atual, sob o President Anura Kumara Dissanayake, informa a BBC.

Ainda segundo a BBC, o filho mais velho do casal, Namal Rajapaksa, foi preso mais cedo neste ano em conexão com alegações sobre aquisição de aeronave durante a presidência do pai e está detido; outro filho, Yoshitha, também foi detido neste ano sob acusações de corrupção.

Próximos passos

De acordo com a BBC, a investigação segue em curso e a audiência sobre a tentativa de Shiranthi Rajapaksa de impedir a prisão estava agendada para 12 de outubro. Não há informações adicionais sobre eventuais acusações formais além do que foi informado à BBC.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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