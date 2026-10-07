Calor retorna ao Paraná com máximas perto de 30°C; Inmet emite alertas de tempestade

Instabilidade traz risco de pancadas e trovoadas a partir da tarde; Inmet emite alertas amarelos que atingem 287 municípios.

O calor volta a ganhar força no Paraná nesta quarta-feira (7), com termômetros próximos dos 30°C em áreas do Norte, Noroeste e Oeste. Apesar da elevação das temperaturas, há chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde.

Os dados e previsões citados a seguir são de órgãos meteorológicos estaduais e nacionais.

Temperaturas por região

Conforme a meteorologista Raíssa Pimentel, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o destaque do dia é o retorno do calor, embora o estado mantenha bastante nebulosidade em vários momentos.

No Norte, Noroeste e Oeste, as máximas se aproximam de 30°C. Cidades citadas com previsão de até 29°C incluem Altônia, Medianeira, Itaipulândia, Missal, Guaíra, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu.

Nos Campos Gerais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Sudoeste e no Litoral, as máximas não devem passar de 25°C.

As menores temperaturas ficam em torno de 14°C em municípios como General Carneiro, Palmas, Piraquara, Pinhais, Colombo, Rio Negro, Campo Largo, Araucária e São José dos Pinhais. Em Curitiba, a variação prevista é de 14°C a 25°C.

Alertas do Inmet e orientações

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas amarelos, de perigo potencial, para tempestades em diferentes cidades e regiões do Paraná. Um dos avisos é válido durante todo o dia e abrange 287 municípios; outro começa às 18h e segue até 23h59.

Segundo o Inmet, os alertas preveem:

Chuvas de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm no dia;

Ventos de 40 a 60 km/h;

Possibilidade de queda de granizo.

O instituto também aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não procurar abrigo embaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A orientação inclui evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O que vem a seguir

Depois da chuva mais volumosa registrada na terça-feira (6), a instabilidade perde força nesta quarta, mas ainda há umidade suficiente para provocar chuva em diferentes regiões, sobretudo no Centro-Sul, Sudoeste e em áreas do Leste. Pancadas e trovoadas devem ocorrer de forma isolada a partir da tarde.

Em Curitiba, a quinta-feira tem previsão de 16°C a 28°C, com possibilidade de chuva.