Calor retorna ao Paraná com máximas perto de 30°C; Inmet emite alertas de tempestade

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O calor volta a ganhar força no Paraná nesta quarta-feira (7), com termômetros próximos dos 30°C em áreas do Norte, Noroeste e Oeste. Apesar da elevação das temperaturas, há chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde.
Os dados e previsões citados a seguir são de órgãos meteorológicos estaduais e nacionais.
Conforme a meteorologista Raíssa Pimentel, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o destaque do dia é o retorno do calor, embora o estado mantenha bastante nebulosidade em vários momentos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas amarelos, de perigo potencial, para tempestades em diferentes cidades e regiões do Paraná. Um dos avisos é válido durante todo o dia e abrange 287 municípios; outro começa às 18h e segue até 23h59.
Segundo o Inmet, os alertas preveem:
O instituto também aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não procurar abrigo embaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A orientação inclui evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Depois da chuva mais volumosa registrada na terça-feira (6), a instabilidade perde força nesta quarta, mas ainda há umidade suficiente para provocar chuva em diferentes regiões, sobretudo no Centro-Sul, Sudoeste e em áreas do Leste. Pancadas e trovoadas devem ocorrer de forma isolada a partir da tarde.
Em Curitiba, a quinta-feira tem previsão de 16°C a 28°C, com possibilidade de chuva.