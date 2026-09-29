Diretor de engenharia do Departamento de Jogos do New York Times é morto a tiros na Califórnia

Segundo a CGN (Agência Estado), Jonathan McKinsey, 40, foi morto a tiros em Dublin; os sogros, ambos de 76 anos, foram presos como principais suspeitos.

Jonathan McKinsey, diretor de engenharia do Departamento de Jogos do jornal The New York Times, foi morto a tiros em um parque em Dublin, cidade da região da baía de São Francisco, na tarde do sábado, 26 de setembro de 2026, segundo a CGN, que citou reportagem da Agência Estado.

Os sogros dele, ambos de 76 anos, foram detidos como os principais suspeitos do crime, informou a mesma reportagem. A apuração traz também detalhes sobre a carreira, a vida pessoal e disputas judiciais que envolviam McKinsey e sua família.

Crime e prisões

De acordo com a CGN (Agência Estado), o homicídio ocorreu em um parque de Dublin na tarde de sábado, 26 de setembro de 2026. As autoridades prenderam os pais da esposa de McKinsey, ambos com 76 anos, apontados como os principais suspeitos. A reportagem não detalha, nesta fase, as circunstâncias exatas do ataque nem o andamento da investigação criminal.

Formação e carreira

McKinsey tinha 40 anos e formação em Ciência da Computação pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia, com mestrado na mesma área pela Universidade da Califórnia em Berkeley, segundo a CGN (Agência Estado). Em seu perfil no LinkedIn, ele registrava passagens por empresas como Hewlett Packard Enterprise (primeiro emprego integral em 2010), Oracle, Coursera, UKG e Splunk.

Ele entrou no The New York Times em 2023 como gerente sênior de engenharia do Departamento de Jogos e assumiu a direção da área no fim do ano passado, segundo CGN.

Disputas familiares e processos anteriores

McKinsey era casado com Candice Jang e pai de três filhos. O casal estava junto há mais de uma década, mas iniciou o processo de divórcio em dezembro do ano passado, em meio a disputas judiciais, relata a CGN citando a Agência Estado.

Em 2023, segundo CGN, Candice denunciou McKinsey à polícia por alegada violência contra os filhos. Em outubro do ano passado ela obteve uma medida protetiva após a prisão dele; na ocasião, agentes disseram ter encontrado o filho de dois anos sozinho em um quarto, e promotores do condado de Alameda acusaram McKinsey de crueldade e lesão corporal contra criança. Ele foi libertado sob a condição de concluir 12 aulas de parentalidade.

Em dezembro do ano passado, o próprio McKinsey pediu uma medida protetiva contra a mulher, alegando anos de violência doméstica e sustentando ter sido incriminado no episódio em que a criança foi encontrada sozinha. Ele também afirmou, segundo CGN, que sofrera abusos por causa de sua identidade de homem trans e citou episódios envolvendo os sogros. A guarda dos filhos estava com a esposa desde o ano passado, e havia audiência marcada para esta semana.