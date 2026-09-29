Caged: saldo positivo de 165.827 vagas em agosto de 2026

Novo Caged registra criação líquida em todas as cinco Grande atividades; serviços abriram 110.346 vagas e 24 unidades da federação ficaram no azul

Segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Publicado pela Agência Estado, o mercado formal brasileiro teve saldo líquido positivo de 165.827 vagas em agosto de 2026.

O resultado ficou acima da mediana das projeções da pesquisa Projeções Broadcast, de 93.486 vagas, e mostra expansão em todos os cinco Grande agrupamentos de atividade econômica acompanhados pelo Caged.

Saldo por setor

O setor de serviços registrou o melhor desempenho, com abertura de 110.346 vagas em agosto. Em seguida vieram construção (20.848), indústria (16.613), comércio (16.565) e agropecuária (1.452).

Desempenho por unidades da federação

Em agosto, 24 das 27 unidades da federação tiveram saldo positivo. Em números absolutos, as maiores altas foram em São Paulo (42.533 vagas), Rio de Janeiro (20.886) e Pernambuco (13.428). Na outra ponta, registraram saldos negativos Rio Grande do Sul (-1.611), Rondônia (-923) e Espírito Santo (-287).

Salário médio de admissão

O salário médio real de admissão teve leve recuo mensal: passou de R$ 2.411,48 em julho para R$ 2.410,74 em agosto, uma queda de R$ 0,74 (-0,03%). Em comparação com agosto do ano anterior, o salário registrado em agosto de 2026 aumentou R$ 24,31, ou 1,02%.