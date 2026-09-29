Caged: saldo positivo de 165.827 vagas em agosto de 2026

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Segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Publicado pela Agência Estado, o mercado formal brasileiro teve saldo líquido positivo de 165.827 vagas em agosto de 2026.
O resultado ficou acima da mediana das projeções da pesquisa Projeções Broadcast, de 93.486 vagas, e mostra expansão em todos os cinco Grande agrupamentos de atividade econômica acompanhados pelo Caged.
O setor de serviços registrou o melhor desempenho, com abertura de 110.346 vagas em agosto. Em seguida vieram construção (20.848), indústria (16.613), comércio (16.565) e agropecuária (1.452).
Em agosto, 24 das 27 unidades da federação tiveram saldo positivo. Em números absolutos, as maiores altas foram em São Paulo (42.533 vagas), Rio de Janeiro (20.886) e Pernambuco (13.428). Na outra ponta, registraram saldos negativos Rio Grande do Sul (-1.611), Rondônia (-923) e Espírito Santo (-287).
O salário médio real de admissão teve leve recuo mensal: passou de R$ 2.411,48 em julho para R$ 2.410,74 em agosto, uma queda de R$ 0,74 (-0,03%). Em comparação com agosto do ano anterior, o salário registrado em agosto de 2026 aumentou R$ 24,31, ou 1,02%.