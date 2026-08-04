Exemplo de fé e dedicação, São João Maria Vianney é celebrado em 4 de agosto

Nesta terça-feira (4), a Igreja Católica celebra o Dia de São João Maria Vianney, sacerdote francês reconhecido como padroeiro dos padres diocesanos. A data presta homenagem a um dos maiores exemplos de dedicação ao ministério sacerdotal e à evangelização, sendo também uma ocasião especial de oração pelos padres em todo o mundo.

Nascido em 1786, na França, João Maria Vianney enfrentou dificuldades para ingressar no seminário devido às limitações nos estudos provocadas pelo período da Revolução Francesa. Ainda assim, perseverou em sua vocação e foi ordenado sacerdote em 1815.

Como pároco da pequena cidade de Ars, tornou-se conhecido pela simplicidade, humildade e incansável dedicação aos fiéis. Sua fama ultrapassou fronteiras graças às longas horas dedicadas ao confessionário, ao acolhimento das pessoas e às pregações voltadas à conversão e ao fortalecimento da fé. Milhares de peregrinos viajavam até Ars em busca de aconselhamento espiritual.

Após sua morte, em 1859, João Maria Vianney foi canonizado pelo papa Pio XI, que também o proclamou padroeiro dos padres em 1929. Desde então, sua trajetória inspira sacerdotes e fiéis, sendo lembrada como um exemplo de serviço, oração e compromisso com a missão evangelizadora.

A celebração de São João Maria Vianney reforça a importância do trabalho pastoral desenvolvido pelos padres nas comunidades e convida os católicos a reconhecerem e valorizarem aqueles que dedicam suas vidas ao anúncio do Evangelho e ao cuidado espiritual das pessoas.