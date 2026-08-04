Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

O SUS está preparado para lidar com a “pandemia” de apostas? Hermano Tavares avalia

  • Read Time1 min

Share your love


O Roda Viva da última segunda-feira (27) recebeu o psiquiatra e professor Hermano Tavares, coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clínicas da USP.

Durante o programa, o especialista avalia se a estrutura atual do SUS está preparada para lidar com a onda de casos de vício em apostas online.

Sobre o tratamento, ele afirma: “quem trata álcool e drogas, consegue tratar o vício em jogos”.

#RodaViva #HermanoTavares #ErnestoPaglia #TVCultura #SomosCultura

▶️ BAIXE O APLICATIVO CULTURA PLAY ▶️

– Play Store: http://bit.ly/3KUUHhI

– Apple Store: http://apple.co/3LgEK72

Siga o Roda Viva:

– Instagram: https://www.instagram.com/rodaviva_tvcultura/

– Facebook: https://www.facebook.com/rodaviva

– Twitter: https://twitter.com/rodaviva

– Tiktok: https://www.tiktok.com/@tvcultura

– Site: https://cultura.uol.com.br/programas/rodaviva

Siga a TV Cultura:

– Facebook: https://www.facebook.com/tvcultura

– Twitter: https://twitter.com/tvcultura

– Instagram: https://www.instagram.com/tvcultura

– TikTok: https://www.tiktok.com/@rodavivatvcultura?lang=pt-BR

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados