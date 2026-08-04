O SUS está preparado para lidar com a “pandemia” de apostas? Hermano Tavares avalia

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O Roda Viva da última segunda-feira (27) recebeu o psiquiatra e professor Hermano Tavares, coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clínicas da USP.
Durante o programa, o especialista avalia se a estrutura atual do SUS está preparada para lidar com a onda de casos de vício em apostas online.
Sobre o tratamento, ele afirma: “quem trata álcool e drogas, consegue tratar o vício em jogos”.
#RodaViva #HermanoTavares #ErnestoPaglia #TVCultura #SomosCultura
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