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Existem sabores que marcam. Este é um deles. 🤎
A nossa Pizza Pé de Moleque Cremoso une a tradição do pé de moleque à cremosidade do doce de leite, resultando em uma sobremesa irresistível, feita para transformar cada pedaço em uma experiência.
Deslize as fotos e descubra por que esse lançamento já está conquistando quem passa pela Bravazze.
Porque algumas experiências merecem ser apreciadas desde o primeiro olhar.
Já disponível na Bravazze Pizza.
📲 Peça pelo link da bio.
Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista.
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