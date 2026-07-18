Olise está determinado a ir para o Real Madrid e companheiro de seleção tenta dissuadi-lo, diz jornal

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Um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, o atacante Michael Olise voltou ao centro das especulações sobre o mercado de transferências. Segundo o jornal francês L’Équipe, o jogador do Bayern de Munique está determinado a se transferir para o Real Madrid e tem tratado a mudança como uma verdadeira “obsessão”. A novela ganhou um novo capítulo enquanto o atleta ainda disputa o Mundial pela França, que enfrenta a Inglaterra neste sábado (18), na decisão do terceiro lugar.
Caso a transferência se concretize, Olise reeditará no clube espanhol a parceria com Kylian Mbappé, seu companheiro na seleção francesa. Apesar de não ter marcado gols na Copa, Olise foi um dos jogadores mais elogiados do torneio por suas atuações e é um dos que tem mais assistências na competição, com cinco passes para gol.
De acordo com o L’Équipe, Olise já não esconde nos bastidores o desejo de defender o Real Madrid e chegou a buscar informações sobre o clube com companheiros da seleção francesa que conhecem o futebol espanhol.
Fonte do Artigo
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