Explosão arrasa loja de tênis em Surabaya; ao menos 41 prédios atingidos
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Vídeo mostra explosão em loja na área de San Antonio, em Surabaya; polícia diz que incidente é ‘fortemente suspeito’ de ter sido causado por vazamento de gás e cinco pessoas foram hospitalizadas.
Um vídeo captado por câmeras de segurança mostra o Moment em que uma loja de artigos esportivos foi destruída por uma explosão na área de San Antonio, em Surabaya, na Indonesian. A BBC publicou o vídeo em 6 de outubro de 2026.
Segundo a polícia, cinco pessoas foram levadas ao hospital após o incidente. As autoridades disseram que o episódio é “fortemente suspeito” de ter sido causado por um vazamento de gás. Não foram encontradas substâncias suspeitas nem explosivos no local, e ao menos 41 prédios sofreram danos, conforme a BBC.
Detalhes
Local: área de San Antonio, Surabaya (Indonesian).
Registro: o Moment da explosão foi capturado por CCTV e divulgado pela BBC em 6 de outubro de 2026.
Vítimas: cinco pessoas hospitalizadas, segundo a polícia.
Causa investigada: autoridades falam em “forte suspeita” de vazamento de gás; nenhuma substância suspeita ou explosivo foi encontrado no local.
Danos: ao menos 41 edifícios danificados, segundo a BBC.