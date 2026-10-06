Explosão arrasa loja de tênis em Surabaya; ao menos 41 prédios atingidos

Vídeo mostra explosão em loja na área de San Antonio, em Surabaya; polícia diz que incidente é ‘fortemente suspeito’ de ter sido causado por vazamento de gás e cinco pessoas foram hospitalizadas.

Um vídeo captado por câmeras de segurança mostra o Moment em que uma loja de artigos esportivos foi destruída por uma explosão na área de San Antonio, em Surabaya, na Indonesian. A BBC publicou o vídeo em 6 de outubro de 2026.

Segundo a polícia, cinco pessoas foram levadas ao hospital após o incidente. As autoridades disseram que o episódio é “fortemente suspeito” de ter sido causado por um vazamento de gás. Não foram encontradas substâncias suspeitas nem explosivos no local, e ao menos 41 prédios sofreram danos, conforme a BBC.

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