Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Explosão de caldeira em usina de Tapiratiba deixa dois homens mortos e três feridos no interior de São Paulo

  • Tempo de Leitura2 minutos

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

Uma explosão trágica em uma caldeira de usina no interior de São Paulo resultou na morte de dois trabalhadores durante a manutenção da máquina na manhã desta sexta-feira, dia 9.

O acidente aconteceu nas instalações da empresa Itaiquara Alimentos, localizada no município de Tapiratiba. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 7h51, mobilizando rapidamente o socorro para as vítimas atingidas pelo impacto da explosão no local.

As informações oficiais sobre o caso foram transmitidas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), conforme divulgado pela Agência Brasil. O órgão confirmou que os dois homens que perderam a vida tinham 43 e 54 anos de idade.

Além das fatalidades, outras três pessoas foram atingidas e sofreram ferimentos graves. O grupo, composto por dois homens de 62 anos e um de 43, foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal de São José do Rio Pardo.

Detalhes sobre o funcionamento da usina

A Itaiquara Alimentos, empresa onde o incidente ocorreu, é amplamente reconhecida no setor industrial brasileiro. Ela atua na produção de fermentos biológicos e químicos, além de fabricar farinhas especiais e misturas prontas, utilizando Caldeira em seus processos de fabricação.

Investigação sobre as causas do acidente

O caso foi registrado na Delegacia de Tapiratiba como morte suspeita, e as autoridades devem periciar o local para verificar as condições de segurança e manutenção do equipamento.

Posicionamento da empresa

Até o momento, a direção da Itaiquara Alimentos não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. A Agência Brasil tentou contato com a companhia para obter esclarecimentos, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu o acidente? A explosão aconteceu na cidade de Tapiratiba, interior de São Paulo, nas dependências da usina Itaiquara Alimentos.

Quantas pessoas foram atingidas? Ao todo, cinco pessoas foram afetadas, sendo que duas morreram e três permanecem em estado grave após o socorro inicial.

Qual era a atividade das vítimas? Os homens que faleceram estavam realizando o trabalho de manutenção na caldeira da unidade industrial no momento da explosão.

Como está o estado de saúde dos sobreviventes? Os três trabalhadores feridos, com idades entre 43 e 62 anos, foram levados ao Pronto-Socorro Municipal de São José do Rio Pardo e seguem sob cuidados médicos.

Já se sabe a causa da explosão? A causa exata ainda é desconhecida. A Delegacia de Tapiratiba registrou o caso como morte suspeita e conduzirá as investigações técnicas necessárias.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 41152

Posts relacionados