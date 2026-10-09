Explosão de caldeira em usina de Tapiratiba deixa dois homens mortos e três feridos no interior de São Paulo

Uma explosão trágica em uma caldeira de usina no interior de São Paulo resultou na morte de dois trabalhadores durante a manutenção da máquina na manhã desta sexta-feira, dia 9.

O acidente aconteceu nas instalações da empresa Itaiquara Alimentos, localizada no município de Tapiratiba. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 7h51, mobilizando rapidamente o socorro para as vítimas atingidas pelo impacto da explosão no local.

As informações oficiais sobre o caso foram transmitidas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), conforme divulgado pela Agência Brasil. O órgão confirmou que os dois homens que perderam a vida tinham 43 e 54 anos de idade.

Além das fatalidades, outras três pessoas foram atingidas e sofreram ferimentos graves. O grupo, composto por dois homens de 62 anos e um de 43, foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal de São José do Rio Pardo.

Detalhes sobre o funcionamento da usina

A Itaiquara Alimentos, empresa onde o incidente ocorreu, é amplamente reconhecida no setor industrial brasileiro. Ela atua na produção de fermentos biológicos e químicos, além de fabricar farinhas especiais e misturas prontas, utilizando Caldeira em seus processos de fabricação.

Investigação sobre as causas do acidente

O caso foi registrado na Delegacia de Tapiratiba como morte suspeita, e as autoridades devem periciar o local para verificar as condições de segurança e manutenção do equipamento.

Posicionamento da empresa

Até o momento, a direção da Itaiquara Alimentos não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. A Agência Brasil tentou contato com a companhia para obter esclarecimentos, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu o acidente? A explosão aconteceu na cidade de Tapiratiba, interior de São Paulo, nas dependências da usina Itaiquara Alimentos.

Quantas pessoas foram atingidas? Ao todo, cinco pessoas foram afetadas, sendo que duas morreram e três permanecem em estado grave após o socorro inicial.

Qual era a atividade das vítimas? Os homens que faleceram estavam realizando o trabalho de manutenção na caldeira da unidade industrial no momento da explosão.

Como está o estado de saúde dos sobreviventes? Os três trabalhadores feridos, com idades entre 43 e 62 anos, foram levados ao Pronto-Socorro Municipal de São José do Rio Pardo e seguem sob cuidados médicos.

Já se sabe a causa da explosão? A causa exata ainda é desconhecida. A Delegacia de Tapiratiba registrou o caso como morte suspeita e conduzirá as investigações técnicas necessárias.