Febraban alerta para golpes que usam nome da entidade e perfis falsos

Golpes com nome da Febraban têm usado logomarca em perfis e exigido pagamentos antecipados; entidade diz que não contata clientes por SMS ou redes sociais

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alertou nesta sexta-feira (9) que criminosos têm usado o nome e a logomarca da entidade para aplicar golpes financeiros, segundo nota divulgada à imprensa e consultada pelo CGN. A entidade lembra que é uma associação representativa das instituições financeiras e não mantém relacionamento direto com clientes do sistema bancário.

Em comunicado, a Febraban afirmou que não contata pessoas físicas ou jurídicas por SMS, ligação telefônica, carta, e-mail, WhatsApp ou quaisquer redes sociais para procedimentos de segurança ou para efetivação de operações financeiras. A entidade classificou contatos desse tipo como modalidade de golpe.

Como atuam os criminosos

A Febraban descreveu episódios em que a logomarca da entidade apareceu no perfil de WhatsApp de um Criminosos, que enviava uma mensagem com o assunto 'assunto urgente' informando uma falsa transação suspeita para obter dados pessoais da vítima. Outro esquema recorrente é o golpe do falso empréstimo: páginas e perfis falsos se passam por instituições financeiras, oferecem crédito vantajoso e condicionam a liberação a pagamentos antecipados de taxas, impostos ou adiantamento de parcelas.

Orientações da Febraban

O diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle, recomendou cautela e disse que cobranças antecipadas são sinal de fraude. A entidade orienta interromper imediatamente qualquer contato suspeito, não fornecer senhas, códigos ou dados pessoais e não realizar pagamentos ou transferências solicitadas por desconhecidos. A Febraban reforça que não oferece empréstimos nem cobra valores para sua liberação.

Contexto do setor

segundo CGN do Broadcast, do Grupo Estado, executivos do setor financeiro têm observado aumento nas atividades fraudulentas pelo celular e chegam a classificar a situação como uma “epidemia” de golpes. A Febraban informou que o setor tem ampliado esforços para lidar com esse crescimento de fraudes.