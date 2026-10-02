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Falha na execução de Christa Pike: presa permanece viva após duas injeções no Tennessee

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Presa sobrevive a duas doses de pentobarbital; governador do Tennessee suspende execuções e determina revisão independente, diz BBC/AP

Christa Pike, de 50 anos, permaneceu respirando e chegou a emitir sons após a administração de duas doses do barbitúrico pentobarbital em uma tentativa de execução no Tennessee, informou a BBC a partir de reportagem da Associated Press.

Após o episódio, o governador Bill Lee suspendeu execuções no estado e encomendou uma revisão independente dos procedimentos, segundo as mesmas fontes.

O que aconteceu

De acordo com a Associated Press, citada pela BBC, o protocolo do Tennessee prevê um segundo conjunto de seringas preenchidas com pentobarbital caso a pessoa não morra após a primeira aplicação, mas não detalha o que deve ser feito se o condenado continuar vivo depois da segunda dose. Após a tentativa, Pike foi levada a um hospital, onde, segundo o advogado dela, recebe cuidados destinados a salvar sua vida.

A vítima no caso foi identificada como Colleen Slemmer, 19 anos, que, segundo relatos citados pela BBC, foi torturada e morta por Pike, então com 18 anos, e pelo então namorado Tadaryl Shipp. A mãe de Slemmer, May Martinez, estava presente na tentativa de execução e disse à NBC News que a situação “foi uma bagunça”, conforme reproduzido pela BBC.

Contexto e precedentes

O episódio ocorreu em um contexto de maior escrutínio sobre execuções nos EUA. Segundo dados do Death Penalty Information Center citados pela BBC, houve 1.683 execuções no país desde 1976, e 64 execuções consideradas mal realizadas desde 1982, das quais 51 envolveram injeções letais. O Centre também registra que o Texas lidera em número de execuções, com 602, e que o Estado foi o primeiro a adotar injeção letal em 1982.

O repórter Michael Graczyk, que cobriu quase 500 execuções no Texas durante sua carreira na Associated Press e continuou a acompanhar procedimentos após se aposentar em 2018, disse à BBC que já presenciou casos em que agulhas saíram e tiveram de ser reinseridas, mas afirmou nunca ter visto um condenado sobreviver a injeções após a droga ser administrada com sucesso.

Reações e próximos passos

Além da suspensão temporária das execuções e da revisão ordenada pelo governador Bill Lee, a BBC observa que falhas em execuções têm sido foco de debate nas últimas décadas, em parte por dificuldades no fornecimento de drogas e pela mudança de protocolos em alguns estados. A apuração não traz detalhes sobre prazos ou responsáveis pela revisão independente anunciada pelo governador.

As informações desta matéria são da BBC News, com base em reportagem da Associated Press.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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